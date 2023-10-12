保龄球姐妹花陈诗桦陈诗静 为我国首夺世锦赛女双冠军

新加坡团队在上一届世锦赛女子双人赛无奖牌进账。隔了两年再战，陈诗桦、陈诗静、梁蕙芬和白欣仪携手进四强并会师决赛，提前为新加坡包揽冠亚军。

我国保龄球女将在科威特举行的世界保龄球锦标赛中报捷，陈氏姐妹陈诗桦（Cherie）和陈诗静在女子双人赛决赛战胜队友白欣仪／梁蕙芬夺冠。

星期四（10月12日）进行女子双人和男子双人赛事，我国团队有三支组合晋级四强，女双两对，男双则一对。

在女双半决赛中，陈氏姐妹陈诗桦和陈诗静以218比205、193比166战胜丹麦组合米卡／米娅闯入决赛；另一支组合白欣仪和梁蕙芬则以236比149、250比182打败菲律宾组合格蕾丝／克里齐亚获得决赛资格。

在半决赛落败的丹麦组合和菲律宾组合共享铜牌，会师决赛的我国女双组合则提前为新加坡锁定金牌。

女双决赛，陈诗桦／陈诗静表现神勇，她们以226比199、218比192打败队友白欣仪／梁蕙芬夺冠。这是陈诗桦和陈诗静职业生涯中赢得的首枚世锦赛女双金牌，也是我国在保龄球世锦赛历来首个女双冠军。

能和妹妹陈诗静一起赢得冠军，陈诗桦说这是一个很棒的经历。她接受《联合早报》采访时说：“能在世锦赛比赛和赢得金牌是特别的体验，我们很少有机会能一起搭档然后赢下比赛，共同赢得金牌这个目标是我们2011年就期待的。我们一定会好好珍惜这特别的一刻。”

我国组合梁蕙芬（左一）和白欣仪（左二），在世锦赛女双决赛与队友陈诗静（右二）和陈诗桦（右一）展开较量。（新加坡保龄球总会提供）

今年的杭州亚运会没有将保龄球列入赛项，不过我国团队在更大的舞台展现自己的实力。陈诗桦和陈诗静虽然对保龄球未被列入杭州亚运会感到遗憾，但这并不是她们能控制的。不论在什么样的比赛，她们都会全力以赴为新加坡取得荣耀。

虽然在决赛落败，但梁蕙芬觉得首次和白欣仪搭档的感觉很棒。梁蕙芬说：“我们之间的化学反应很好。在整个比赛过程中，我们用肯定的话来保持高昂的士气。当我们没有打出全倒时，我们保持耐心，并专注于每一个补中。”

我国男双组合获铜牌 女单无人晋级半决赛

男双半决赛方面，我国组合王炜雄和吴加利不敌韩国组合无缘决赛，获得铜牌。值得一提的是，王炜雄和吴加利在不久前的男子单人赛赢得金牌和银牌。

在数日前进行的女子单人赛中，我国女队无人晋级半决赛。随着我国在男子个人赛和女子双人赛包揽冠亚军，新加坡队成绩目前为二金二银一铜。

星期五（13日）没有奖牌战，不过会进行男子和女子三人赛，星期六（14日）将继续进行剩余的三人赛，之后决出奖牌。