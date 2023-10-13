雄狮2比1胜关岛夺开门红 临尾丢球留遗憾

我国在全场占优势的情况下临尾丢球，也错过多次机会，让胜利留下遗憾。

“雄狮”新加坡男子足球国家队星期四（10月12日）晚上打响2026年世界杯亚洲区外围赛首炮，在主场以2比1拿下关岛取得首圈首回合胜利。

国家体育场迎来了1万零355名球迷，这是雄狮今年在主场比赛中观众人数最多的一次。新加坡总统尚达曼也到场观赛，并在关岛队长坎利夫（Cunliffe）和我国足总会长陈国强的陪同下，于开赛前向两队球员问好。

我国总统尚达曼（红衣黑裤）和足总会长陈国强（黑西装），在开赛前和雄狮球员握手。（谢智扬摄）

新加坡体育理事会志愿组织“尼拉团队”（Team Nila）约1000名义工到场为雄狮加油，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也在观众席上和义工们一起呐喊。此外，来自ActiveSG足球学院、本地校园足球学院计划等多个单位的1155名孩童、家长和教练也到场观赛。

尼拉团队千人到场助威，声势浩大。（谢智扬摄）

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（前排红衣）也作为尼拉团队的一员，和大家一起为雄狮打气。（谢智扬摄）

我国的世界排名比关岛高出不少，我国位列第157，关岛第201，两队八年前曾在惹兰勿刹体育场举办的友谊赛2比2踢和。

前锋沙瓦错过多个机会

沙瓦（20号）在比赛中和关岛队长坎利夫争头球。（谢智扬摄）

在观众助威下，我国开赛后占据主动，但前锋沙瓦·安华（Shawal Anuar）错失了多个黄金机会。中场宋义勇送出两个好球，但沙瓦一次不停球射门，射成冲天炮；另一次他和雅各布·马勒（Jacob Mahler）双双踢空。

沙瓦在第17分钟有一记头球被门将杰耶（Jeye）扑出；五分钟后他反越位成功得球，但面对杰耶的射门滑门而出。

我国险些在第27分钟被惩罚，关岛前锋爱德华（Edward）得到单刀机会，但我国39岁门将哈山（Hassan Sunny）神勇扑出前者的射门。宋义勇一分钟后在禁区外突施冷箭，再被杰耶扑出。

两后卫挺身而出进球

范胡伊岑为我国首开纪录后，兴奋庆祝。（谢智扬摄）

在屡攻不进下，我国两名后卫挺身而出。左后卫范胡伊岑（van Huizen）在第35分钟得球后晃过对方防守，远射将球射入远角，引来球迷们欢呼。六分钟后，中后卫马勒在角球中扫射破门，为我国再下一城。

没有进球运的沙瓦在第52分钟于角球中头球中柱，不久后被养伤九个月伤愈的前锋伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）换下。伊尔汗相当具有威胁，他攻入两球，但都越位在先。全场机会寥寥的关岛完场前通过坎利夫自由球直接得分，扳回一球。他八年前也曾在该友谊赛中攻破我国龙门。

坎利夫（右二）完场前为关岛扳回一球，但因庆祝动作过于夸张，被裁判（黄衣）给予黄牌。（谢智扬摄）

全场占上风 雄狮主帅满意表现

尽管最后丢球，但主帅西谷隆之依旧对我国的表现给予正面评价。他在赛后说：“我们全场掌控局面，所以赢球算是取得了好开始。下场客场比赛，我们的目标就是继续完全占上风，确保将机会转化成进球。”

对于丢球，赢得全场最佳球员的马勒说：“这就是足球，你必须全场保持专注，瞬间失去专注力就会发生这样的事。不过我对我们的能力有信心，到关岛会取得好成绩。”西谷隆之和马勒也向现场球迷的全力支持表示感谢。

关岛主帅阿瓦（Awa）同样对于球员们能在两球落后的情况下调整好状态，并扳回一球给予赞赏。他认为下周回到主场作战，对球队也是优势。

雄狮在结束比赛后，即星期五（13日）就要坐上10多个小时的飞机，到约4701公里远的美国太平洋属地关岛，准备两队下星期二（17日）的次回合比拼。