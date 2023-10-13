不会点亮拱门声援以色列 英足总被政府斥责

(伦敦综合电）英格兰足总在星期四（10月12日）决定不会在温布里球场拱门点亮蓝白相间的灯光以声援以色列，被英国政府斥责。上星期巴勒斯坦激进组织哈马斯向以色列发动袭击。

温布里球场是英格兰国家足球队的主场，此前曾用乌克兰、土耳其，以及其他国家的代表颜色点亮其标志性拱门以示声援。然而，据媒体报道，温布里不会为以色列做同样的事情。

英国文化、媒体和体育大臣露西（Lucy Frazer）称：“我非常失望，并已经向英足总表明我的观点。鉴于英足总在近期其他恐怖袭击事件中的大胆立场，这尤其令人失望。言行很重要，政府的态度也很明确：我们与以色列站在一起。”

英国政府本星期将把以色列国旗投影至首相苏纳克（Rishi Sunak）的唐宁街官邸，同时议会也将亮起蓝白相间的灯光，与西方世界其他地方类似的声援行动相呼应。

英足总在星期四早些时候发表声明称，在温布里球场即将进行的英格兰对垒澳大利亚的热身赛，以及英格兰对垒意大利的欧锦外围赛中，禁止球迷展示、穿戴支持以色列与巴勒斯坦冲突受害者的国旗与衣服。而澳大利亚与巴勒斯坦在世界杯外围赛同组，两队的比赛将在11月21日进行。

英足总已与澳大利亚足协达成共识，两队的球员将在本地时间星期六凌晨（14日）的友谊赛中佩戴黑色臂章，并在开球前进行默哀仪式，不过他们并未提及温布里拱门。“温布里球场内只允许出现参赛国的国旗、仿制球衣和其他代表国籍的物品。”