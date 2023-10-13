不敌西班牙 苏格兰欧锦外围赛吞首败

（马德里路透电）在小组领跑的苏格兰星期五（10月13日）凌晨客场以0比2不敌西班牙，吞下本届欧锦赛外围赛首场败仗，错失提前锁定明年正赛资格的机会。

双方在上半场均无建树，直到第73分钟，锋线大将莫拉塔（Morata）为西班牙打破僵局。第86分钟，替补登场的桑塞特（Sancet）锦上添花，帮助西班牙将欧锦赛外围赛主场连胜纪录扩大至25场。

西班牙中场桑塞特（右二）进球后与队友庆祝。（法新社）

赛后在接受媒体采访时，莫拉塔称赞了苏格兰的后防线，并表示一旦他们发起反击就会非常危险。“当他们斗志昂然时，他们就是一支优秀的球队。”

本场比赛做客的苏格兰并不占优，比赛第43分钟，后卫罗伯逊（Robertson）就因手臂受伤被帕特森（Patterson）替换下场。下半场开局不久，中场麦克托米奈（McTominay）左侧底线附近的进球被视频助理裁判（VAR）判罚无效，原因是苏格兰球员亨得利（Hendry）处于越位位置干扰门将。

苏格兰中场麦克托米奈（4号）的进球被判无效，他对这一判罚极为不满。（路透社）

苏格兰中场麦金（McGinn）赛后认为，一些关键时刻的情况“都对我们不利”。比赛早早就失去罗伯逊对球队来说是个沉重的打击，随后的进球被判无效则是另一个打击。

此役战罢，苏格兰继续以五胜一负积15分的成绩在A组积分榜领跑，西班牙则是成功终结了苏格兰五连胜，以四胜一负积12分暂列小组第二。

按照比赛规则，外围赛小组前两名队伍将直接出线。下一轮，如果挪威无法在主场战胜西班牙，那么苏格兰就将提前两轮获得2024年欧锦赛正赛入场券。

哈兰德梅开二度

其他赛场，同组的挪威4比0大胜塞浦路斯，以三胜一和二负积10分的战绩爬到A组第三位，已经连续三场比赛哑火的哈兰德（Halaand）此役梅开二度。

挪威前锋哈兰德在进球后握拳庆祝。（法新社）

克罗地亚以0比1不敌土耳其，后者目前在D组以13分领跑，在多赛一场的情况下领先克罗地亚三分。波兰则以2比0战胜法罗群岛，在E组排名第二，阿尔巴尼亚领跑该组。