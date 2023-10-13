阿根廷世杯外围赛登顶 梅西替补两中柱

近期受到伤势困扰的阿根廷球星梅西替补上阵表现不俗，可惜有两脚球击中门柱。他在比赛中疑似被对手在背后吐口水，赛后引起热议。

（布宜诺斯艾利斯综合电）阿根廷星期五（10月13日）早上在2026年世界杯南美洲区外围赛以1比0小胜巴拉圭，取得三连胜，挤下被逼平的巴西登上榜首。

阿根廷后卫奥塔门迪（Otamendi）第三分钟接到中场德保罗（De Paul）的角球，后点凌空抽射得分，为球队取得梦幻开局，并将1比0的成绩保持到终场。

其实球队还有多次扩大领先优势的机会，但德保罗上半场结束前三分钟远射击中立柱。不久后，边锋冈萨雷斯（Gonzalez）的射门也滑门而出。

梅西差点通过角球直接得分

梅西（左）上场后一度拒绝奥塔门迪给的队长袖标，想让后者继续担任场上队长，但奥塔门迪还是坚持把袖标给了梅西。（法新社）

梅西（Messi）在第53分钟替补出场，让对手如临大敌。他在第76分钟开出角球，球在空中划出一道弧线直接击中后门柱，差点就攻入一脚世界波。他在补时阶段还有一脚自由球直接射门击中同一边门柱，无缘连续九场为阿根廷进球。

梅西在上个月对垒厄瓜多尔的首场外围赛攻入制胜球后，因感觉不适下场。他随后因伤错过阿根廷上一场对玻利维亚的比赛，回到迈阿密国际（Inter Miami）后也缺席了多数比赛。他在上星期天（8日）复出，为迈阿密国际替补上阵。

他说：“很高兴能再次上场……我在球会上阵没多长时间后就来这里，我们（和主帅马蒂诺）讨论决定，看看我这周感觉如何（才决定上场时间）。我们计划在下一场比赛前增加更多训练课。”

疑被对手前锋吐口水 梅西：没看见也不想闹大

在比赛中也发生了梅西疑被巴拉圭前锋萨纳布里亚（Sanabria）在背后吐口水的风波。梅西说：“老实说我没看见。我的队友在更衣室告诉我，他对我吐口水。我不知道他是谁，我也不想把事情闹大。”

萨那布里亚赛后否认向梅西吐口水。“我看到了照片，看起来我在向他吐口水，但根本不是，他距离我很远。”

阿根廷门将马丁内斯（Martinez）本场之后已经连续609分钟没丢球，创下国家队新纪录。

由于此前同样取得二连胜的巴西在同日被委内瑞拉1比1逼平，阿根廷成为了唯一一支三战全胜的南美洲区队伍，进五球且不丢球，以九分领跑；巴西则以七分居次。阿根廷下星期三（18日）将在第四场比赛对垒排名倒数第二、一战未胜的秘鲁，有望继续保持全胜。

巴西被委内瑞拉逼平 赛后场面一度混乱

贝略倒钩得分，为委内瑞拉从劲旅巴西身上抢下一分。（法新社）

尽管巴西依靠阿申纳（Arsenal）后卫加布里埃尔（Gabriel）第50分钟的头球攻入个人首个国家队进球，但客队委内瑞拉边锋贝略（Bello）第85分钟以一记精彩倒钩扳平比分，成功抢下一分，终止巴西七年来在世界杯外围赛保持的主场15连胜势头。

巴西和委内瑞拉球员赛后爆发冲突，场面一度混乱。（路透社）

两队球员赛后爆发大规模冲突，幸好冲突最后成功化解。不过有球迷似乎不满意巴西丢掉两分的表现，在内马尔（Neymar）准备离场时丢下一袋爆米花，砸中他的头部，让他气得朝看台上的球迷发飙。