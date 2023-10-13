德国队重新出发 新帅纳格尔斯曼得靠老将掌局

（柏林法新电）距离2024年德国欧锦赛只剩九个月的时间，本月刚上任的德国少帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）要依靠经验丰富的老将，重建这支没落豪门。

德国队即将进行两场友谊赛，他们将在本地时间星期天（10月15日）凌晨对垒美国后，下星期三（18日）再与墨西哥较量。

36岁的纳格尔斯曼表示，球队阵容将以状态为导向，而不是以声誉或潜力。他将世界杯冠军成员、同为34岁的穆勒（Mueller）和胡梅尔斯（Hummels）选入国家队。同时，26人大名单中也有12人的年龄在30岁或以上。

纳格尔斯曼目前与德国足总的合同将在明年夏天欧锦赛后结束，他显然希望依靠有丰富经验的老将来取胜。

不过，纳格尔斯曼也召入了一些新人，他们包括25岁的中场弗里希（Fuehrich）、32岁前锋贝伦斯（Behrens）和29岁中场安德里奇（Andrich）。

队长方面，他保留了前帅弗里克（Flick）之前的人选——32岁的巴塞罗那（Barcelona）中场京多安（Gundogan），而不是他之前在拜仁慕尼黑（Bayern Munich）委任为队长的28岁基米希（Kimmich）。

上赛季随曼市（Manchester City）夺得三冠王的京多安认为，经验丰富的球员会带来“一点冷静和一点耐心”。

霍夫曼：球员只有好和更好 没有老和年轻

今夏从门希格拉德巴赫（Moenchengladbach）转投莱沃库森（Leverkusen）后表现出色的31岁翼锋霍夫曼（Hofmann）则认为，在选人的时候，年龄不该是个因素。他说：“对我而言，只有好和更好，没有老和年轻。最好的球员应该出现在球场上。经验对一支球队来说是好事，但我们也应该向年轻人学习，踢得更开放也更有激情。”