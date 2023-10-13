费德雷尔空降上海大师赛掀高潮

保加利亚名将迪米特洛夫在上海大师赛复赛以2比0淘汰之前两次不敌的智利名将贾里，职业生涯首次打进该赛四强，不过这一天的镁光灯依然聚焦在已经退役的瑞士天王费德雷尔的身上。

星期五（10月13日）晚上7时，上海旗忠网球中心中央球场几乎座无虚席。瑞士天王费德雷尔以“超级挚友”的身份空降上海大师赛，与球迷展开互动。当这位两届上海大师赛男单冠军重磅亮相“超级挚友之夜”时，旋即引爆了全场。

全场观众一起回忆了从2002年到2019年，费德雷尔职业生涯中留在上海大师赛上的经典瞬间，包括2014年首次夺冠、2017年在与西班牙天王纳达尔上演的“费纳决”中二度捧杯。回忆着曾经的辉煌，费德雷尔感慨时光的飞逝。

随后，前中国一姐李娜和现中国一哥张之臻代表球迷向费德雷尔进行了提问。瑞士天王透露退役后可以自由安排时间，如与孩子打网球以及滑雪等。他说：“职业生涯的一页已经翻过去了，但不会离开网球，还会来中国打一些表演赛。”

保加利亚好手迪米特洛夫直落两盘击败之前两次不敌的智利球员贾里，杀入四强。（法新社）

在“超级挚友之夜”举办之前，先进行了一场男单上半区的复赛。结果，保加利亚名将迪米特洛夫（Dimitrov）以大比分2比0淘汰了智利名将贾里（Jarry），职业生涯首次打进男子网球员协会（ATP）超级1000赛上海大师赛男单四强。

本届上海大师赛，迪米特洛夫发挥很出色，他在晋级八强的道路上横扫头号种子西班牙小将阿尔卡拉斯（Alcaraz）。他说：“这场胜利给了自己很大的信心。”

作为“南美一哥”，贾里刚在上海度过28岁生日（1995年10月11日）。今年他打进两站决赛均夺冠，其中在日内瓦击败迪米特洛夫夺得巡回赛第三冠。

由于此前迪米特洛夫已两次败在贾里拍下，所以对于双方第三次交手，他做足准备。首盘，双方打得谨慎均没有找到破发机会。比赛进入抢七，迪米特洛夫把握住局势以7比2取胜，从而以7比6（2）先声夺人。次盘，这名18号种子球员在第七局率先破发以4比3领先。第10局，他在发球胜赛局保发，以6比4结束战斗。

迪米特洛夫以一场没有起伏和失误的胜利，诠释了什么叫“事不过三”。他说：“我在2019年和今年都输给过贾里，他的发球很厉害，击球也很猛，所以我在比赛中必须高度专注，集中精力打好每一个球，我很高兴赢下了这场比赛。”

中国一姐郑钦文首进郑州四强

郑州网球公开赛13日展开女单复赛。在一场焦点战中，中国一姐郑钦文对阵乌克兰名将安格琳娜·卡利尼娜（Anhelina Kalinina）。双方本周的世界排名分别是24和28，非常接近。但从交手方面来看，安格琳娜则保持着两连胜纪录。

赛前在谈到对手时，郑钦文说：“我们交手已是两年前了，对现在的她不太熟悉，所以要做好准备。”由于准备充分，也让比赛少了悬念，中国金花以6比3、6比2完胜。赛后，她说：“已很久没有打进WTA500赛四强了，非常开心。”

值得一提的是，此前郑钦文一直空着的教练席位上，从上轮开始出现了前中国名将吴迪的身影。对此，她解释双方将在中国赛季合作。她说：“教练席位一直空着，对我没有益处，我希望教练给我一些场外指导和灵感，能使我不断进步。”