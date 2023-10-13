菲男篮亚运夺冠功臣药检不过关 但仍能保住金牌

（杭州综合电）菲律宾男子篮球队在杭州亚运会夺冠的大功臣布朗利（Brownlee）药检不过关，不过菲律宾还是能保住这面61年来首次赢得的亚运会金牌。

国际兴奋剂检测机构星期四（10月12日）发文告证实，布朗利在10月7日，也就是男篮决赛结束后一天进行的检测中，样本被验出含有违禁物质羧基四氢大麻酚（Carboxy-THC）。国际兴奋剂检测机构表示，布朗利有权要求进行B样本的检测。

35岁的布朗利是从美国归化加入菲律宾的球员，他在10月6日的亚运会男篮决赛中拿下20分和10个篮板的全队最佳表现，带领球队以70比60战胜约旦摘金。

他也在半决赛中手感发烫，拿下33分，三分球12投七中，让菲律宾在一度落后20分的情况下完成大逆转，战胜中国闯入决赛。

菲律宾奥委会主席托伦蒂诺（Tolentino）说，布朗利在8月进行了腿部手术，过后就一直在服药，他吃的药不排除可能有该违禁元素。托伦蒂诺说，目前布朗利已经暂时被禁赛。如果他的B样本也呈阳，他可能要被禁赛长达两年。

亚军约旦球员也违规 但铜牌中国无法递补摘金

无独有偶，亚军队约旦的球员巴扎伊（Bzai）的样本也在同日被验出含有脱氢氯甲基睾酮代谢物（dehydrochloromethyl-testosterone metabolite），药检同样不过关。这让本届亚运的药检不过关人数共达到10人。

尽管冠亚军队伍都有球员药检呈阳，但根据规定在团队运动中，队内要有超过两人药检呈阳，团队成绩才会被取消，因此菲律宾和约旦还是能保住他们的金银牌，铜牌得主中国无法递补夺金。

尼日利亚短跑好手被禁赛六年

此外，尼日利亚短跑好手奥杜杜鲁（Oduduru）因为违反两项禁药条规，星期四被田径诚信委员会重罚禁赛六年。

田径诚信委员会表示，充分的证据显示奥杜杜鲁拥有违禁药物及尝试服用禁药。他也需要偿还世界田径联合会3000美元（约4108新元）的检测等费用。