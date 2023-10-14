英格兰友谊赛胜澳洲 亨德森被嘘主帅抱不平

（伦敦综合电）亨德森（Henderson）以队长身份率领“三狮军团”英格兰队在本地时间星期六（10月14日）凌晨举行的一场国际友谊赛中以1比0击退澳大利亚队，却惨遭自家球迷狂嘘，令主帅索思盖特（Southgate）百思不得其解。

尽管今夏有大批球员前往沙特阿拉伯“淘金”，亨德森也是其中一人，但由于这名利物浦（Liverpool）前队长过去曾多次以LGBTQ+支持者的身份公开为该群体发声，而沙特阿拉伯则是保守的伊斯兰国家，视同性恋为非法，因此亨德森前往沙特发展，对LGBTQ+群体来说，犹如背叛。

但针对球迷在比赛中向亨德森喝倒彩，索斯思特还是表示无法理解。他说：“他是代表英格兰出战过79场比赛的球员，他对英格兰国家足球队的付出与贡献是非凡的，也是个好榜样。一些人却选择向他喝倒彩，这真是让人无法理解。”

英格兰队将在下星期三（18日）凌晨的欧锦赛外围赛大战意大利队，索思盖特希望球迷能全力支持球队。

在星期六凌晨对垒澳洲的友谊赛中，索思盖特收起了不少主力球员，但仍凭前锋沃特金斯（Watkins）在第57分钟的全场唯一进球制胜。

这是沃特金斯自今年3月以来，再获索思盖特征召。虽然这是他第三次为国家队进球，但距离上一次已有563天，难怪这名阿斯顿维拉（Aston Villa）球员在赛后颇有感触地说：“已经很久了。我一直在等待我的下一次征召。我非常期待，我不会让这个机会溜走。”

但沃特金斯坦言，球队胜之不易。“这是一场艰难的比赛。我们之中有很多人都没有一起踢过球。虽然我们进球了，并取得最后胜利，但显然我们还有很多需要做的。”

诚然，英格兰队本仗虽控制了比赛节奏，但澳洲队却更具威胁性，要不是门将约翰斯通（Johnstone）高接低挡力保龙门不失，英格兰队恐怕难有胜望。