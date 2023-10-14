砍23分助马刺胜热浪 文班亚马连续两场季前赛表现佳

（圣安东尼奥综合电）加盟圣安东尼奥马刺的本届NBA选秀状元文班亚马（Wembanyama）连续第二场季前赛表现出色，贡献了引人注目的23分。

这名19岁的法国中锋带领马刺星期六（10月14日）在主场以120比104战胜迈阿密热浪的替补阵容，除了砍下23分，他在不到23分钟的上场时间里还贡献了四个篮板、四次助攻和三个盖帽。

身高2米24的文班亚马在本场比赛15投10中，展示了一系列宽广的进攻和防守动作，其中最引人注目的是在第三节于禁区外接球后进行的出色左手暴扣，引爆全场欢呼声。

文班亚马赛后受访时谦虚地说，他还有很多东西要学习，并对队友们这么快就和他产生默契表示惊喜，“在我直到目前短暂职业生涯的大部分时间里，我的队友必须学会和我一起打球，因为我知道有时他们会对我的一些打法感到惊讶。但来到这里的惊喜是，我现在在世界上最好的联赛中打球， 而且队友们学得更快。 我觉得我们所有人都已经建立了默契，对此我真的很感激。”

哈登与总裁闹翻仍留守76人

哈登（右）表示自己和76人总裁莫雷关系已无法修复。图为哈登在9月27日出席休斯敦发电机对垒迈阿密国际的足球赛，他也是休斯敦发电机的小股东。（路透社）

另一边厢，费城76人主将哈登（Harden）星期五（13日）表示，尽管和球队篮球事务总裁莫雷（Morey）的关系已经无法修复，但他还是计划在来临的赛季继续效力76人。

这名34岁的三次联赛得分王因为要被交易出队，进行了一系列操作后，与莫雷闹翻，但哈登最终还是没有如他所愿被交易到洛杉矶快艇。

他在上周重返76人后第一次发声说：“这不关乎（离队与否的）情况。 这关乎人生。你对某人失去信任，就像在婚姻中一样。明白我的意思了吗？这很简单。”