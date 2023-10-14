法国葡萄牙比利时 提前获欧锦赛正赛资格

（阿姆斯特丹综合电）凭借前锋姆巴佩（Mbappe）梅开二度，法国星期六（10月14日）凌晨在欧洲足球锦标赛外围赛B组焦点战以2比1客场战胜荷兰，与同样获胜的葡萄牙和比利时，成为除了欧锦赛东道主德国以外，前三支拿到明年正赛资格的球队。

姆巴佩在第七和第53分钟各进一球，打破他过去四场比赛的进球荒，攻入个人第42个法国国家队进球，超越名宿普拉蒂尼（Platini），在法国历史射脚榜上排名第四。

荷兰本场比赛有11名强将因伤缺席，包括前锋哈克波（Gakpo）与德派（Depay）、中场弗兰基·德容（Frenkie de Jong）、后卫德利赫特（De Ligt）等，无法派出最强阵容。

在第83分钟上演处子秀的左后卫哈特曼（Hartman）为荷兰扳回一城，成为首名本届外围赛攻破法国龙门的球员。

不过荷兰还是吞下败仗，目前五场积九分滑落到第三位，落后多赛一场的希腊三分。他们将在下星期二（17日）火拼希腊，可谓非胜不可。而法国保持六战全胜，提前两轮晋级。

比利时葡萄牙双双战胜排名第二队晋级

F组的比利时和J组的葡萄牙分别在前二球队大战中，以3比2险胜奥地利和斯洛伐克，锁定欧锦赛资格。

比利时边锋卢克巴吉奥（Lukebakio）在上半场攻入个人的首两个国家队进球，加上前锋卢卡库（Lukaku）再进一球，建立三球领先优势。尽管奥地利在最后20分钟连扳两球，加上比利时中场奥纳纳（Onana）领了两张黄卡被罚下，但比利时还是保住胜果，保持五胜一平不败，领先排名第三的瑞典10分，得以出线。

卢克巴吉奥在梅开二度后，兴奋得高高跃起。（路透社）

奥地利的不败之旅则告终，但他们仍以七分领先少赛一场的瑞典，排名第二，还是很有希望出线。

葡萄牙的“帅罗”罗纳尔多（C.Ronaldo）同样梅开二度，加上前锋拉莫斯（Ramos）首开纪录，帮助球队保持七战全胜，提前三轮晋级。