刚在亚运“劈腿”逆转摘金 台湾轮滑选手被同一招逆袭

（台南综合电）在杭州亚运会中上演“压线劈腿”逆转摘金的台湾轮滑选手黄玉霖，星期五（10月13日）竟在台湾全运会以同样方式落败。他在终点线前举起双手提前庆祝，结果被亚运会夺金队友赵祖政超越丢冠。

黄玉霖在10月2日的亚运会男子速度轮滑3000米接力赛中，在最后一刻伸出左脚压线，结果以0.01秒的优势逆转战胜提早庆祝的韩国选手郑喆元，为团队抢下金牌之余，也让对手无法获得豁免兵役的资格，事后引起热烈讨论。

黄玉霖（左）在杭州亚运会“劈腿”完成逆转绝杀，让提前庆祝的郑喆元（右）空欢喜一场。（中新社）

想不到时隔不到两个星期，黄玉霖步上郑喆元的后尘。他在全运会男子1000米争先赛决赛中，和郑喆元一样，在终点前提前举起双手庆祝，但他身旁的赵祖政同样伸出左脚劈腿冲线，结果以0.03秒优势摘金。赵祖政的时间是1分27秒172，黄玉霖的时间则是1分27秒202。

亚运会翻版一幕再度上演，但苦主成了黄玉霖，让网民纷纷感叹：“说好的坚持到底呢？”

黄玉霖事后在脸书发动态强调，他在每一场比赛中“全力以赴”的态度从没改变过，但有两个原因让他没发挥好。“由于体能调节（原有旧伤）及心态调试（重感冒后尚未完全复原）等因素，这场比赛中，在技术上（压线）我并没有最好的发挥。做得不好，我会检讨，然后策进未来。”

他也大度恭喜赵祖政得到金牌。“我们是在亚运会一起夺下金牌的队友，也是下周征战亚锦赛的队友，多年来我们共同训练、互相合作。不论何人摘冠，我们都为彼此开心！”