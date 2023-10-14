保龄球世锦赛三人赛 我国三组合无缘半决赛

新加坡保龄球队无法延续他们在单人赛和双人赛中的强劲势头，无队闯入星期六（10月14日）于科威特举行的保龄球世锦赛三人赛半决赛。

在前几天的比赛中，我国保龄球队接连报喜，先是王炜雄和吴加利在男单项目中包揽冠亚军，之后轮到女队扬威，陈诗桦（Cherie）／陈诗静姐妹档和白欣仪／梁蕙芬这对新搭档分别夺得女双金银牌，王炜雄和吴加利也联手获得男双铜牌。

在星期五（13日）的三人赛第一轮赛事结束后，我国的两支女队和其中一支男队都顺利晋级第二轮。但在第一轮五局全胜，以A2组领头羊身份出线的白欣仪／黄琳芷／张瑜倩在星期六的第二轮赛事中，只能赢得七局中的两局，在所属小组的八队中位列第七。

根据赛制，每局胜利将获得三分，白欣仪／黄琳芷／张瑜倩因此获得六分。

我国另一支女队梁蕙芬／陈诗桦／陈诗静虽在同组的七局比赛中获得四场胜利积12分，但这只足够让她们排名小组第四，同样无法晋级半决赛。

三人赛第二轮分两组，一组共八支队伍，每组的前两名进入四强。

香港与韩国分夺男女组冠军

加拿大有两队晋级女子三人赛半决赛，但最终夺冠的却是由郑大媛／洪喜莉／金炫娓组成的韩国组合。

男子组方面，我国的王炜雄／吴加利／陈永安星期五以五局四胜积12分的成绩，在A2组排名第一。但在星期六的第二轮赛事中，三人的手感都不是太好，七局仅积四分，在八队中排名倒数第二，同样无法晋级四强。

男子三人赛的冠军最终归香港组合黄钧源／谢晋轩／胡兆康所有，但他们胜得相当惊险，决赛第一局获胜后被丹麦组合追平，但在决胜局把握住机会，以2比1夺下香港队在本届世锦赛的首冠。