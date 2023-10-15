纳格尔斯曼带队首秀 德国3比1逆转胜美国

（纽约法新电）德国男足少帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）星期六（10月14日）带队取得开门红。德国在客场对垒美国的友谊赛先失一球后，3比1逆转取胜。

从表现来看，目前这支德国队比起上个月主场1比4惨败给日本的那支有了很大的改善。

本场比赛，主队的普利西奇（Pulisic）和维阿（Weah）在边路显得颇具威慑性，雷纳（Reyna）也为美国队提供了一些有创意的配合。普利西奇在第27分钟为美国首开纪录，给德国敲响了警钟，而后德国踢得稳健而全面。京多安（Gundogan）在第39分钟扳平了比分。

下半场再战，第58分钟，德国的菲尔克鲁格（Niclas Fuellkrug）接戈森斯（Gosens）一脚完美传球后射门得手。比分被反超后，美国队防线越发混乱，菲尔克鲁格又为穆西阿拉（Musiala）创造了一个射门机会。德国将比分改写为3比1。

穆西阿拉的速度和技术是德国队的亮点，而京多安则一如既往地在中场中路表现得冷静而睿智。

纳格尔斯曼虽然认为德国队在上半场过于急躁，但同时表示：“对方速度很快，我们则加强了表现。在下半场，我们节奏也很快，但更有耐心和控制力。这是我们不同于对方的特点。”

普利西奇则坦言美国队的问题：“我们开局不错，也给对方造成了很多困难。但是我们有很多小失误，应该把防守做得更好。对方踢得很棒。”

德国将于本地时间星期三（18日）在费城迎战墨西哥，美国将对阵加纳。