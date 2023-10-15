周三战意大利 英后卫特里皮尔：贝林厄姆是关键

（伦敦综合电）英格兰后卫特里皮尔（Trippier）相信，中场球员贝林厄姆（Bellingham）在本地时间星期三（10月18日）凌晨对垒意大利的2024年欧锦赛C组外围赛关键战役上，将扮演关键角色。

意大利在本地时间星期天（15日）凌晨的外围赛上4比0轻取马耳他，在目前的积分榜上只落后榜首英格兰三分，暂居次席。

贝林厄姆在本赛季加盟西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）后一直保持良好状态，在10场首发的各项比赛已经取得了10个进球。

特里皮尔说：“他（贝林厄姆）会是名关键球员。这么年轻，却有着这样的成熟度、素质以及动力，他会是名可怕的球员。他在马德里踢出的水平并不会叫人意外。你可以看到他在场上发挥得很自在，他身边的队友也会让他成为一名更出色的球员，最可怕的是，他只有20岁。”

特里皮尔：英格兰不断进步

除了贝林厄姆，特里皮尔也认为自2018年世界杯后，英格兰队取得了很大的进展。

他说：“我们输了欧锦赛决赛（2021年），不过最重要的是我们进步了，也做得很好。我们的进球来自多名球员，贝林厄姆，麦迪逊（Maddison）、萨卡（Saka）与福登（Foden）也都很年轻，在关键时刻足以改变战局。”

英格兰在2021年的欧锦赛决赛不敌意大利，屈居亚军。

与此同时，特里皮尔也为在对垒澳大利亚友谊赛上遭英格兰球迷喝倒彩的亨德森（Henderson）辩护，这名球员因为离开利物浦（Liverpool），加盟沙特阿拉伯球会伊蒂法克（Al-Ettifaq）而被球迷唾弃。

特里皮尔说：“对我们球员来说，我们永远都是团结一致的。我经常见到亨德森。他有很好的性格，不论上不上场，他对球队而言都是名领袖。在更衣室内，他确保所有人都正确地训练，他设定了标准。”