莫迪确认印度将申办2036年奥运会

（孟买法新电）印度总理莫迪（Modi）星期六（10月14日）证实，印度将申办2036年夏季奥运会。如果申办成功，印度将成为第四个举办奥运会的亚洲国家。

拥有超过14亿人口的印度，是世界上人口最多的国家。今年的国际奥委会全会星期天（15日）在印度召开，该国最受欢迎的运动板球已被国际奥委会执委会批准为2028年洛杉矶奥运会的赛项之一。

在政府官员暗示了几个月后，莫迪14日在国际奥委会第141次全会开幕式上宣布了申办决定，并表示这是印度14亿人的“梦想和愿望”，“印度将为能举办2036年奥运会全力以赴”。

虽未提及哪个城市将代表印度申办奥运会，但据媒体推测，莫迪的家乡古吉拉特邦的行政总部艾哈迈达巴德（Ahmedabad）是最有可能的代表城市。艾哈迈达巴德拥有以总理名字命名的纳伦德拉·莫迪体育场，该体育场可容纳13万2000名观众，是世界上观众容纳量最大的体育场馆。

印度体育部长塔库尔（Thakur）在两个月前表示，印度有可以举办奥运会的“全球顶级基础设施”。《印度教徒报》援引塔库尔的话：“印度的能力毋庸置疑。”

印度今年担任了二十国集团（G20）主席国，顺利接待了世界上最有权势的领导人，广受赞誉。莫迪说，G20峰会的成功举办证明了印度已准备好举办“大型国际活动”。

印度举办大型赛事能力受质疑

印度新德里在2010年主办共和联邦运动会时，就曾出现施工延误和基础设施不达标，并被指控财务管理不善和贪污腐败。

印度目前正在举办板球世界杯赛事，却因拖延至比赛开始前三个月才宣布比赛日程而受到指责。赛程在首次公布几星期后突然又被大改，一些重要比赛必须改期。与此同时，球迷们抱怨网上售票系统崩溃，非东道主的比赛上座率也极低。

除了印度，土耳其、印度尼西亚、墨西哥和波兰在此前也确认将申办2036年奥运会。