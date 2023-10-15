迈阿密国际官宣11月中国行 梅西或一年内二度访华

（迈阿密综合电）美国大联盟球会迈阿密国际（Inter Maimi）星期天（10月15日）宣布，球队将在11月到中国与当地球会进行热身赛，这或将是阿根廷球星梅西（Messi）一年内第二次到访中国。

在俱乐部官网发表的公告中，迈阿密国际表示，球队将在11月开始中国之行，“这是俱乐部的首次国际之旅，目标是扩大俱乐部的影响，并且为2024年做准备”。

将与中超球队进行两场热身赛

球队也透露，届时他们将与中国超级联赛球队进行两场热身赛，第一场将于11月5日在青岛青春足球场对阵青岛海牛，第二场于11月8号在凤凰山足球场对阵成都蓉城。比赛转播和球票等信息，将在未来几天公布。

迈阿密国际首席商务官阿森西（Asensi）说：“我们很高兴能继续扩大全球影响力，让球队在全世界的球迷们面前踢球。这是一个分享热情的特殊机会，我们可以接触到全新的观众，在新的地方展示自己。”

迈阿密国际体育总监亨德森（Henderson）则说，这次的友谊赛将是一次很好的锻炼机会。“我们将把握这次机会，开始为2024赛季做准备，我们期待能在上赛季的基础上再接再厉，在来年取得更大的成功。”

由于本赛季未能晋级季后赛，迈阿密国际10月21日将结束所有比赛。

今年6月，梅西随阿根廷国家队前往中国，在新工体与澳大利亚举行友谊赛。当时有中国球迷闯入球场拥抱梅西，导致比赛一度中断。