丹麦公开赛首圈 骆建佑杨佳敏迎战种子球员

我国两名单打球员骆建佑和杨佳敏将出战本届丹麦公开赛，作为非种子球员的他们首圈就将迎来艰巨挑战。骆建佑将与世界第三的奈良冈功大展开对决，杨佳敏则挑战世界第六的卡罗琳娜。

世界排名第九的骆建佑将以非种子球员身份征战丹麦羽毛球公开赛，他首圈将与世界第三的日本球员奈良冈功大争夺晋级资格。

丹麦公开赛（超级750赛）将在星期二（10月17日）开打，新加坡此役只派出骆建佑和杨佳敏征战，两人分别出战男单和女单。

由于比赛不设资格赛，因此只有32名／对球员亮相首圈。对此，那些没被列入种子的球员将与其他好手提前展开对决，例如骆建佑与奈良冈功大、佐纳丹（印度尼西亚）和周天成（台湾）、石宇奇（中国）和伍家朗（香港）等。

结束本月初的杭州亚运会后，部分亚洲球员马不停蹄地前往芬兰参加北极公开赛（超级500赛），不过骆建佑选择在新加坡短暂休息一阵子再重新参赛。

骆建佑与奈良冈功大打法完全不同，前者是属于进攻类型的矛，后者则是防守著称的盾。两人过去在世界羽联巡回赛交手三次，骆建佑保持全胜，最后一次交手是今年7月的韩国公开赛，当时他以2比1完成逆转。

奈良冈功大止步亚运会四强后同样没参加北极公开赛，丹麦公开赛也是他亚运后的首场比赛。

骆建佑在去年的丹麦公开赛打入四强，最终不敌马来西亚的李梓嘉无缘决赛。不得不提的是，他当时在复赛击败了主场作战的安赛龙。在今年的丹麦赛，骆建佑所处的四分之一区，种子球员还有上届冠军石宇奇。

杨佳敏挑战前奥运冠军

女单方面，世界第21的我国代表杨佳敏首圈将与前奥运冠军、西班牙名将卡罗琳娜·马林展开对决。这将是杨佳敏职业生涯第五次挑战世界第六的卡罗琳娜，后者在交手记录上以四胜零负领跑。

和今年较早时进行的世界羽联巡回赛不同，这次世界第一的安洗莹（韩国）和世界第二的山口茜（日本）同时因伤缺阵。安洗莹在亚运会女单金牌战膝盖受伤，预计最长需要五周时间康复，而山口茜则在亚运会女团赛右脚腓骨长肌腱受伤，也将远离赛场一段时间。

2023年至今，超级750系列赛的女单冠军都属于安洗莹，随着后者的缺席，今年将有新的750赛女单冠军。

我国女将杨佳敏也会参加丹麦公开赛。（档案照片）

我国头号混双组合前往阿联酋

世界排名第28的新加坡头号混双组合许永凯／陈薇涵不会参加丹麦公开赛，他们本周会前往阿联酋参加超级100赛级别的阿布扎比大师赛。

作为赛会头号种子，首圈轮空的许永凯／陈薇涵，次圈对手是世界第136的印度组合科纳／克里希纳，料可顺利闯关。