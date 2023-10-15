表彰运动员杰出成就 新加坡泳联明年设名人堂

我国前游泳名将、新加坡泳联遗产委员会主席陈丽燕说，名人堂的意义不仅是向体育英雄致敬，同时也是向后代讲述故事的一种方式。

在大巴窑体育中心即将关闭重修之际，新加坡泳联（Singapore Aquatics）星期天（10月15日）在该中心宣布将在2024年设立名人堂，以表彰本地游泳类水上运动选手的杰出成就。

新加坡体育理事会总裁吴钦华当天以受邀嘉宾的身份出席了活动。一同出席的还包括我国“蝶王”约瑟林、前水球国手及新加坡体育理事会前总裁林德仁、游泳总会前会长李国才，以及前游泳名将陈丽燕等泳坛人士。

新加坡泳联名人堂是新加坡游泳类水上运动的历史丰碑和荣誉史册，是对我国游泳类水上运动发展作出杰出贡献的个人和集体进行铭刻、致敬和传承的殿堂。

新加坡泳联遗产委员会（Legacy Council）主席陈丽燕说：“名人堂将于明年启动，庆祝过去85年来新加坡在游泳类水上运动中所建立的文化遗产。这不仅仅是向我们的体育英雄致敬，更重要的是，这是向后代讲述我们故事的一种方式。”

名人堂就像是一座桥梁，它连接着过去、现在和未来。名人堂不仅为那些取得成就的运动员个人和团体而设，那些对体育运动产生积极深远影响的体育管理人员、教练员，甚至媒体工作人员，也都有机会获得提名资格。

据了解，提名小组将在明年选出首批名单，有关候选人资格和选拔过程的更多细节也将在明年公布。不过，入选者身份必须是新加坡公民或永久居民。

曾举办三届东运会游泳赛事 大巴窑体育中心本月底关闭

为配合大巴窑综合发展项目的推展，拥有50年历史的大巴窑体育中心，包括体育场和游泳池，都将在10月31日关闭。

告别大巴窑体育中心，新加坡泳联及业内人士10月15日在泳池边上集体合影留念。（蔡家增摄）

大巴窑体育中心泳池在1973年、1983年和1993年的东南亚运动会中举办了各种水上项目比赛，为大家留下了许多美好的回忆。

陈丽燕说：“虽然一个综合性体育中心关闭，但这并不代表一个时代的结束，反而这将是我们游泳类水上运动社区新篇章的开始。”

2025年世界游泳锦标赛、2029年东南亚运动会等大型比赛将在新加坡举行，新加坡泳联希望本地社区能有更多相关人士参与其中。

新加坡泳联主席蔡荣俊就说：“这些赛事对社区和运动员来说都是一样重要的。因此，无论是参与这些活动的组织、充当各种角色的志愿者，还是作为我们新一代游泳运动员的导师，我们都希望大家能在未来几年建立起一个充满和谐气氛的游泳社区。”

大巴窑综合发展项目预计在2029年竣工，新项目将体育中心、综合诊疗所、图书馆和公园集于一体，届时体育中心内还将设有羽毛球场、室内体育馆、游泳池、有盖网球场、五人制足球场和英式女篮球场、健身房，以及足球场等。新项目也将设无障碍有盖走道，链接大巴窑地铁站和巴士转换站。