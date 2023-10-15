我国女队保龄球世锦赛夺团体铜牌

新加坡保龄球女队继续在科威特举行的世界保龄球锦标赛进账奖牌，她们在星期天（10月15日）举行的女子团体赛中获得铜牌。

星期天是保龄球世锦赛的最后一个比赛日。在半决赛开始前，女团一共进行两轮赛事，第一轮和第二轮分别进行五个和七个回合。我国女团在第一轮比赛中与中国、菲律宾、韩国、德国以及科威特同处B组，她们随后以小组第二的成绩获得晋级资格。

A组和B组各有四队晋级第二轮，在这轮比赛只有排名前四的队伍能闯进半决赛。经过七个回合的较量后，新加坡队与韩国、马来西亚以及中国晋级最后四强，皆锁定奖牌。

在半决赛中，韩国以2比0完胜中国率先闯入决赛，我国女队在首回合以248比187拿下一分后，被马来西亚在后两个回合以255比182、219比191完成逆转。至此，在半决赛落败的我国和中国共享铜牌，而韩国在决赛以2比1击败马来西亚夺冠。

我国男队也角逐了团体赛。男团分成四个小组进行，每组只有前二能晋级第二轮，我国男队在A组排名第三，因此无缘第二轮。

我国在本届世锦赛表现不俗，男子个人赛凭借王炜雄和吴加利包揽金银，女子双人赛由陈诗桦／陈诗静和白欣仪／梁蕙芬分别获得冠军和亚军。此外，王炜雄和吴加利也获得了男子双人赛铜牌。