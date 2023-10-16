英富豪报价15亿美元买曼联25%股权

（伦敦路透电）据知情人士透露，如果曼联老板格雷泽（Glazers）家族接受献议，英力士（Ineos）老板和英国亿万富豪拉特克里夫（Ratcliffe）将以15亿美元（约20亿5400万新元）买入曼联（Man Utd）25%的股权。

根据拉特克里夫的报价，在扣除球会6亿美元的净债务后，曼联的估值约为65亿美元，这个估价比卡塔尔富豪谢赫贾西姆（Sheikh Jassim）的报价略高。这名卡塔尔富豪的报价（60亿美元全面收购）因为不被格雷泽家族接受，已经宣布退出收购。目前曼联的股票市值约为33亿美元。

双方将谈判 料最早本月底才有结果

拉特克里夫的收购25%股权献议尚未被格雷泽家族接受。据消息透露，双方接下来将展开谈判，预计最早在本月底才会有结果。

格雷泽家族通过地产、零售与医疗保健发家，他们也拥有美式足球队坦帕湾海盗（Tampa Bay Buccaneers）。2005年，这个家族以790万英镑（约1316万新元）买入曼联，目前他们掌控了这个球会96%的投票权。

消息透露，拉特克里夫所提出的交易结构将让格雷泽家族与其他股东能套现部分股票。

如果交易通过，拉特克里夫将负责曼联的人才招聘与管理。格雷泽家族近几年在管理球会方面，饱受球迷的不满与批评。

由于这项交易仍处于保密阶段，这名消息透露者要求匿名，而曼联与拉特克里夫方面也没有针对询问作出回应。

根据曼联球会在2022年11月所发出的消息，格雷泽家族正寻找机会出售球会。