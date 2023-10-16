威尔士爆冷胜克罗地亚 重燃晋级欧锦正赛希望

（加的夫法新电）威尔士在2024年欧锦赛D组外围赛主场2比1爆冷战胜克罗地亚，升至小组第二，重燃晋级欧锦赛正赛的希望，克罗地亚则恐自2010年世界杯以来首次无缘大赛。

威尔士在6月的比赛中主场2比4不敌亚美尼亚，0比2负于土耳其，似乎彻底断送了他们连续三次征战欧锦赛正赛的希望。备受质疑的威尔士主帅佩奇（Page）在本仗赛后回击：“行胜于言。”

小组头名土耳其已获出线资格，威尔士和克罗地亚将争夺第二个自动晋级明年德国欧锦赛的名额。

在贝尔（Bale）退役、两名进攻主力拉姆齐（Ramsey）和约翰逊（Johnson）因伤缺席的情况下，效力于英超球队富勒姆（Fulham）的边锋威尔逊（Wilson），在本仗成为了威尔士新的英雄，他在第47分钟首开纪录后，第60分钟以头球梅开二度。

完场补时的15分钟里，帕萨利奇（Pasalic）为克罗地亚扳回一城，但“格子军团”之后无法再次攻破威尔士的龙门。

佩奇在球队获胜后激动地说：“我为他们（球员）感到骄傲，他们配得上所有的赞誉。”

踢和白罗斯 瑞士被罗马尼亚超越

瑞士则在另一场外围赛中3比3惊险踢和弱旅白罗斯。瑞士现世界排名第14，赛前暂列小组头名，此前曾以5比0大胜现排名第105的白罗斯。然而本场比赛，瑞士却在1比0领先的情况下被对方反超，并在比赛结束前几分钟仍以1比3落后。

所幸曼市（Manchester City）后卫阿坎吉（Akanji）在第89分钟接沙奇里的自由球后攻门得手。一分钟后，替补出场的阿姆杜尼（Amdouni）进球为瑞士挽回颜面，将比分定格为3比3。

本轮过后，在另一场比赛中以4比0大胜的罗马尼亚以一分反超瑞士，瑞士落至I组第二。