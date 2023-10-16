被嘘仍表忠心 亨德森坚持为英格兰作战

（伦敦路透电）尽管坦言对在星期六（10月14日）1比0战胜澳大利亚的友谊赛中被主场球迷狂嘘感到失望，英格兰中场亨德森（Henderson）还是重申了为国效力的决心。

由于凯恩（Kane）休息，33岁的亨德森当时被任命为队长，他在温布里球场踢了62分钟后被换下场。

亨德森事后在接受《天空体育》的采访时说：“被自家球迷喝倒彩不是一件好事，但当然，每个人都可以有自己的想法。这不会改变我，也不会改变我为球队和国家做的事情。我每次比赛必定全力以赴。我仍然想为英格兰出战，只要我还可以，我都会为我的球队和我的国家付出所有。”

由于亨德森长期声援LGBT群体，因此当这名利物浦（Liverpool）前队长今年7月决定前往将同性恋视为违法的沙特阿拉伯发展时，引起了不少人的反弹。

亨德森表示自己理解外界对他转会至沙特球队伊蒂法克队（Al-Ettifaq）的反应。他说：“我显然从不同的角度看待这件事，但我能理解外界的反应，我也必须接受事实。”

与此同时，他也重申了对沙特阿拉伯打算申办2034年世界杯的支持。他说：“卡塔尔办了一届不错的比赛，球迷们很享受，我觉得沙特阿拉伯也可以做到。”

英格兰将在本地时间星期三（18日）凌晨的欧锦赛外围赛主场迎战意大利。