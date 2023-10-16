新加坡保龄球队世锦赛大丰收 新老球员齐收两金三银四铜

2023年对新加坡保龄球队来说是硕果累累的一年，他们在世锦赛、亚锦赛和亚青赛中都取得了好成绩，出色的表现证明了我国实力深厚，且年轻小将具有潜力。

新加坡保龄球队在刚结束的世界保龄球锦标赛中表现出色，以两金三银四铜凯旋。更令人鼓舞的是，这些夺牌球员当中不仅有经验丰富的老将，还有刚打成人赛不久的小将。

星期天（10月15日）是保龄球世锦赛的最后一个比赛日，我国代表在女子团体赛中获得铜牌，在全项赛也分别获得男子组和女子组的铜牌，加上之前赢得的男子单人赛金银牌、女子双人赛金银牌和男子双人赛铜牌，女队总排名第二，新加坡保龄球队在本届世锦赛可谓收获满满。

一直以来，在国际保龄球赛获得较好成绩的都是女队，不过男队这次在单人赛包揽金银牌，表现令人激赏。上一位为我国夺得男单金牌的选手是2006年的王雷明，他当时获得单人赛和全项赛冠军。

尽管我国这次没在全项赛夺冠，不过他们仍凭借女双冠军追平2006年的双金成就。

在2021年世锦赛上，我国团队斩获一金两银三铜，陈诗桦（Cherie）当时获得了一银两铜。今年再次出战，她与妹妹陈诗静赢得我国在世锦赛历来首枚女双金牌，她赛后接受《联合早报》采访时说，满意自己这次的表现。

今年获得一金一银一铜的她说：“总的来说，我觉得我在这次的比赛做得很好。本来可以有更好的结果，但考虑到比赛的形式，我认为这是一个相当不错的成绩。和妹妹一起赢得女双金牌绝对是这次比赛最难忘的，也是我最珍惜的一件事。我们这支团队期待在下一届世锦赛上赢得团体金牌，那是我们一直追求的头衔。”

团体赛结束后是全项赛的颁奖礼，全项赛是综合球员在整个世锦赛各个项目表现的结果。最终，在全项赛站上领奖台的是王炜雄（30分，铜牌）和梁蕙芬（18分，铜牌）。

今年多次夺牌 新老交接进展稳定

算上本届世锦赛的成绩，2023年对新加坡保龄球队来说是硕果累累的一年。他们1月在香港举行的亚洲锦标赛上赢得了五金三银三铜，位列排行榜第一。

在青少年赛事上，我国在第21届亚青赛中获得两金一银四铜，排名第二，仅次于韩国。

本届世锦赛中夺得团体奖牌的女队阵容，除了老将梁蕙芬、陈诗桦、陈诗静和黄琳芷，还有小将白欣仪和张瑜倩，这显示新加坡保龄球队在新老更替的工作上做得不错。

今年的重大比赛基本已告一段落，我国保龄球队在2024年的主要任务是9月在泰国举行的亚锦赛和11月在香港进行的世界杯。

新加坡保龄球队虽实力雄厚，但可惜保龄球不是奥运会项目，明年无法在巴黎亮相。在刚过去的杭州亚运会，保龄球项目也被排除在外。