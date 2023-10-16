利拉德公鹿首秀 助球队力克湖人

（洛杉矶综合电）利拉德（Lillard）首秀表现亮眼，贡献22分、三助攻和两篮板，助新东家密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）在季前赛客场以108比97击败洛杉矶湖人（LA Lakers）。

本场比赛，湖人的詹姆斯（James）、里夫斯（Reaves）和范德比尔特（Vanderbilt）纷纷缺席，让比赛少了不少亮点。不过公鹿的利拉德和“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）则首次亮相季前赛，两人虽然还在磨合阶段，但都表现出了不错的状态。

利拉德此役出战22分钟，得到14分、两个篮板和三次助攻，外加三次抢断，字母哥仅出战15分钟，得到16分、八个篮板和一次助攻。

谈及在公鹿的首秀，利拉德说道：“我感觉很棒，就是一开始身体有点生锈，但是比赛很简单，就是需要慢慢找到节奏。队友们在开始阶段就在鼓励我，这帮助我找到了自己的节奏。重新回到场上的感觉很棒。”

谈到为公鹿打球与老东家波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）有何不同，利拉德表示自己还是有点不适应：“之前我都是打快节奏的，当球在我手上时我能吸引很多防守，但在这里，我还没那么快适应，但我也打出了之前的风格，命中投篮、做好传球。这只是第一场比赛，我们后面会更好的。”