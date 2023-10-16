意大利近期风波不断 战英格兰凶多吉少

前主帅曼奇尼交出帅印前往沙特淘金，球员又接二连三深陷非法赌球丑闻，意大利或难与年轻气盛的英格兰抗衡。

C组领头羊英格兰将在星期三（10月18日）凌晨的欧锦赛外围赛主场迎战意大利。面对近期风波不断的“蓝衣军团”意大利，“三狮军团”英格兰要为上届欧锦赛的失利报一箭之仇。

上届欧锦赛，意大利经过点球大战3比2击败英格兰，时隔53年后再夺欧锦赛冠军。两年过后，这两支冠亚军队伍这次在外围赛就提前碰上。

意大利三球员陷非法赌球丑闻

不过，这次的意大利阵容与上届大有不同，当时带队夺冠的主帅曼奇尼（Mancini）因与意大利足总爆发矛盾于今夏离任，前往沙特淘金。继任者斯帕莱蒂（Spalletti）在执教意大利不久后，球队更是爆出球员涉嫌参与非法赌球的丑闻。目前已经确认的名字包括托纳利（Tonali）、法乔利（Faccioli）和扎尼奥洛（Zaniolo）。这些核心球员的缺阵必将对意大利的实力造成不小的影响。外加中场扎卡尼（Zaccagni）等人伤缺，球队的进攻重任将落在前锋贝拉尔迪（Berardi）和基恩（Kean），以及中场巴雷拉（Barella）身上。

现效力于纽卡斯尔的23岁意大利籍中场托纳利因涉嫌参与非法赌球，将无缘对阵英格兰的比赛。（路透社）

英格兰这边则是青年才俊辈出，中场线上的贝林厄姆（Bellingham）、福登（Foden）和赖斯（Rice）这些年轻小将预计都将首发。早前受到伤病困扰的斯通斯（Stones）相信也能回归赛场，在后防与马圭尔（Maguire）搭档。

贝林厄姆将成为英格兰复仇关键

曾经的板凳球员、现效力于皇家马德里（Real Madrid）的20岁中场贝林厄姆在去年的世界杯赛场上，通过一系列引人注目的表现，宣告着自己时代的到来。他的表现将成为英格兰此役复仇的关键。

今年夏天，贝林厄姆以1亿零300万欧元（约1亿4500万新元）的转会费从德甲多特蒙德（Dortmund）加盟西甲皇家马德里后，一直保持着良好状态，在10场首发的各项比赛已攻入10球。这个转会费也让他成为西甲史上身价最高的英格兰球员。

英格兰后卫特里皮尔（图）形容，贝林厄姆在这个年纪就展现出成熟、优秀和侵略性等特点，令人感到惊讶。（路透社）

国家队队友特里皮尔（Trippier）就称，通过贝林厄姆这段期间在皇马的表现，相信他能成为英格兰未来夺冠的关键。

他说：“他（贝林厄姆）可以成为决定性因素。他如此年轻，但具备成熟、优秀的技术和侵略性，令人感到惊讶。他在马德里所展现的水准一点都不令人感到意外。你可以看到他在场上踢得很自在，周围的队友会让他更上一层楼。更可怕的是，他才20岁。”

积分榜情况，英格兰四胜一和积13分在C组排名第一，意大利三胜一和一负积10分排名小组第二，多赛一轮的乌克兰三胜一和二负积10分排名第三，北马其顿二胜一和三负积七分，“送分童子”马耳他六战皆负，小组垫底。

目前外围赛还剩三轮，在英格兰基本锁定一个出线名额情况下，意大利要跟乌克兰、北马其顿竞争另外一个晋级资格。因此本场比赛对意大利而言压力更大，不过预计年轻气盛的英格兰依然能够取得小胜。