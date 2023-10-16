板球等五大项目将纳入2028年洛杉矶奥运会

（孟买路透电）国际奥委会星期一（10月16日）正式批准板球、腰旗橄榄球、棍网球、壁球和棒垒球加入2028年洛杉矶奥运会。

根据国际奥委会的规定，每个主办城市都可申请将多个体育项目纳入其举办的奥运会。

板球在印度拥有大量球迷，全球观众也在迅速增加。这项运动自1900年奥运会出现过一次后，将时隔一个多世纪重返奥运会。洛杉矶奥运会的板球提案是六支球队的Twenty20（T20）短赛制男子和女子赛项。国际奥委会希望板球的加入能吸引更多新的观众关注奥运会，尤其是亚洲的板球爱好者。

一年一度的印度板球超级联赛品牌价值约为84亿美元（约115亿新元），在全世界范围都称得上是豪门联赛之一，它不断吸引着世界顶级球员和教练来到印度。该联赛即采用T20赛制。

虽然五个体育项目都只被纳入一届奥运会，但这些运动都希望在下一个四年周期中继续成为具吸引力的奥运项目，并通过参与奥运会带来的推动力以刺激增长。

腰旗橄榄球是一种非接触式的美式足球，五人一组进行比赛。美式足球曾作为表演项目出现在1932年洛杉矶奥运会。

棒球曾在2012年、2016年和2021年（东京奥运会）入奥。垒球是与棒球相对应的女子项目，曾在五届夏季运动会出现。二者都被2024年巴黎奥运会排除在外。

棍网球则曾在1904年和1908年作为奥运会奖牌项目。