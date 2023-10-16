西班牙小胜挪威 与苏格兰携手进军欧锦赛正赛

（巴黎综合电）“斗牛士”西班牙星期一（10月16日）凌晨凭借全场唯一进球，在2024年欧锦赛外围赛以1比0战胜有曼市（Man City）球星哈兰德（Haaland）坐镇的挪威，与苏格兰携手晋级正赛。

哈兰德领衔的挪威全场都无法找到突破西班牙的机会，他表现一般，在门前错过多次机会。无缘晋级，意味着自2000年欧锦赛后，挪威就没有参加过重大足球赛事。

不过，他们仍有希望通过明年的附加赛获得参赛资格。

在这场1比0战胜挪威的比赛中，为巴塞罗那（Barcelona）效力的加维（Gavi）功不可没。第49分钟，费兰·托雷斯（Ferran Torres）的射门被挡出，奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）之后的补射被挪威防守球员封堵，加维得球随即再补射破关，助西班牙取得领先，全队也将这微弱的优势维持到比赛结束。

西班牙后卫卡瓦哈尔（Carvajal）在接受西班牙电视台采访时说：“我们从前场到后场都非常紧凑，几乎没有让哈兰德轻松得球的机会。他们没创造出任何攻门机会，我们带着一张欧锦赛的入场券高高兴兴地回家了。”

这场胜利让西班牙在A组以15分充当领头羊，同积分的苏格兰也顺利出线。落败的挪威则以10分排名小组第三。西班牙和苏格兰还剩下两轮比赛，而只剩下一轮的挪威已无望追上。

挪威现在只能希望守住小组第三的位置，争取一席附加赛资格，并借此通往明年的正赛。

除此之外，在D组的土耳其也4比0大胜拉脱维亚而锁定欧锦赛正赛资格，以16分巩固领头羊之位。

在D组排名第二和第三的是同积10分的威尔士和克罗地亚，他们将争夺另一张欧锦赛正赛入场券。威尔士在星期一凌晨2比1战胜克罗地亚，在相互交手上占有优势；两队首次交手时，在克罗地亚的主场踢成1比1平局。

威尔士和克罗地亚同样进行了六轮比赛，克罗地亚剩下两轮的对手分别是拉脱维亚和亚美尼亚，威尔士则将遇上亚美尼亚和土耳其。