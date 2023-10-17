杨紫琼获选国际奥委会委员

（孟买综合电）亚洲历来第一位奥斯卡影后杨紫琼星期二（10月17日）在孟买举办的国际奥林匹克委员会全会上，首次获选为国际奥委会委员。

61岁的杨紫琼今年初凭电影《天马行空》夺得第95届《奥斯卡》最佳女主角奖，这位61岁的巨星出道前，曾是马来西亚青少年壁球冠军。她星期二在孟买举行的国际奥委会全会上，获票选为国际奥委会委员。

杨紫琼除了演戏也出任监制，并担任联合国开发计划署全球亲善大使。她的丈夫是77岁的法拉利前总裁尚托德（Jean Todt），尚托德也曾任国际汽联（FIA）主席，这个主掌赛车活动的国际组织在2013年获得国际奥委会正式认证。

这次总共有八名候选委员，杨紫琼连同另外四人首次获选国际奥委会委员，他们是为以色列赢得首面奥运金牌的阿拉德（Arad），匈牙利商人和体坛活跃人士富杰斯（Furjes），为秘鲁夺得奥运女排亚军的政治家塞西莉亚·泰特（Cecilia Tait）和德国体坛企业家莫隆斯（Mronz）。

独特“逆向代表”制 委员各自国家任奥委会代表

国际奥委会是奥林匹克运动的最高权力机构。国际奥委会按照《奥林匹克宪章》领导奥林匹克运动，其具体任务是：负责体育运动和运动竞赛的协调、组织和发展；与官方的或民间的主管组织和当局合作，努力使体育运动为人类服务，保证奥运会正常举行。

杨紫琼获选为国际奥委会委员后，与国际奥委会主席巴赫（Bach，左）合影。（法新社）

国际奥委会从它认为合格的人士中挑选委员，作为国际奥委会在其国家的代表，而不是其国家在国际奥委会的代表。这就是国际奥委会独特的“逆向代表”制。

候选人由执委会向全会推荐，全会以多数票通过后即生效。一个国家当选的委员原则上不能多于一人。但是，国际奥委会可以从夏季奥运会和冬季奥运会的举办国选择第二名成员。

委员除了出席国际奥委会全会和各地代表会议外，还有协助发展本国和地区的奥林匹克运动，在当地落实国际奥委会各种计划的义务。