恐怖枪击酿两人死 比利时对瑞典外围赛取消

因布鲁塞尔发生枪击事件导致两名瑞典公民死亡，比利时对垒瑞典的欧锦外围赛被取消。与此同时，奥地利在另一场比赛击败阿塞拜疆，宣告瑞典无缘明年正赛。

（布鲁塞尔综合电）本地时间星期二（10月17日）凌晨布鲁塞尔举行的比利时对瑞典的2024年欧洲足球锦标赛F组外围赛，因为布鲁塞尔发生枪击事件，造成两名身穿瑞典球衣的瑞典公民死亡而中途取消。

在两队完成上半场比赛，1比1不分上下后，欧洲足联在下半场开始前宣布比赛取消。基于安全考量，所有球迷被呼吁留在球场内。

有约3万5000名球迷到场观看这场比赛，在比赛取消后虽然有部分球迷逃离现场，不过大部分球迷仍留在体育场内。根据多家媒体所拍到的现场画面，滞留场内的瑞典球迷神色凝重，不少女球迷拥抱哭泣。

比赛取消后滞留球场的瑞典球迷神色凝重，一些年轻女球迷更是相拥哭泣。（法新社）

瑞典拒绝继续比赛

根据比利时媒体报道，在发生枪击事件后，瑞典球员拒绝继续比赛。

报道也称，这起枪击事件发生地点距离体育场只有五公里。当两名身穿瑞典球衣的瑞典公民在枪击事件中丧命的消息传到体育场时，两队的比赛正在进行中，场上的球员并不知情。有媒体确认，上半场比赛进行时，瑞典的安全官员来到球场包厢叫走瑞典足总会长与秘书长召开紧急会议。

比赛取消后虽然有部分球迷逃离现场，大部分球迷仍留在体育场内。（路透社）

欧足联宣布比赛取消

发生枪击事件后，体育场周边风声鹤唳，有大批警员巡逻驻岗。（法新社）

枪击事件发生后，欧洲足联在与两队及比利时警方讨论后，基于安全考量，宣布取消比赛。

欧足联说：“布鲁塞尔发生恐怖袭击事件，在与两支参与球队以及警方讨论后，取消比利时对垒瑞典的2024年欧锦外围赛。”

与此同时，瑞典足总也在比赛取消后在社媒呼吁在场瑞典球迷留在体育场内，以策安全。

瑞典足总说：“所有在场的瑞典球迷，基于安全理由，比利时警方要求所有瑞典球迷留在体育场内。

“请遵从在场的官员和瑞典足总人员的指示。在得到更多比利时当局的信息后，我们将会即时更新消息。大家保持冷静，彼此照顾。我们向受布鲁塞尔枪击影响的所有家属表示慰问。”

奥地利挫阿塞拜疆 瑞典无缘正赛

在比赛被取消之前，比利时与瑞典在上半场踢成1比1平局，吉欧克勒斯（Gyokeres）在球赛第15分钟为瑞典拔下头筹，卢卡库（Lukaku）在第31分钟，罚球点上为比利时扳平比分。

与此同时，同组的奥地利在客场1比0力挫阿塞拜疆，萨比策尔（Sabitzer）第48分钟为球队射入制胜罚球，拿下这个小组的另一席出线资格。

经过本轮比赛后，奥地利与比利时同积16分，领先第三的瑞典10分，纵使欧洲足联最终为这场比利时与瑞典的比赛安排重赛，瑞典也赶不上奥地利。

萨比策尔（9号）的这个罚球将奥地利带入明年的正赛。（法新社）

荷兰客场险胜希腊 距离正赛仅一步之遥

在B组比赛方面，荷兰凭借范戴克（Van Dijk）伤停补时第三分钟的罚球，以1比0击败希腊，在少赛一场的情况下与希腊同分，并且握有相互间交手优势；荷兰首回合交锋3比0轻取希腊。

荷兰接下来还有最后两场外围赛待进行，分别是主场对垒爱尔兰与客场对阵直布罗陀，希腊则将在最后一轮外围赛遇上实力强大的法国。

除非希腊在对垒法国的比赛拿下比荷兰在最后两轮外围赛更多的积分，否则荷兰与法国将携手从这个小组出线。