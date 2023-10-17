埃及庆壁球入奥 总会吁勿过分乐观

（埃及路透电）壁球强国埃及在星期一（10月16日）庆祝这项运动被列入2028年洛杉矶奥运会的比赛项目，这为埃及赢得金牌增添机会，但埃及壁球总会呼吁不要过分乐观。

壁球、板球、腰旗橄榄球、棍网球，以及棒垒球是国际奥委会为吸引全球新观众而批准加入2028年奥运会的五个大项。

壁球女子世界排名第一的努尔（Nour）说：“我一直梦想参加奥运会，现在终于实现了。祝贺所有壁球运动员和球迷，我们奥运会上见。”

男子世界排名第三的阿萨尔也在社媒表达祝贺。

埃及在壁球运动中占据主导地位，男子世界前十中有五名埃及选手，另外还有在此前决定转投英格兰的埃及选手沙尔巴吉（Shorbagy）。女子排名中，埃及也占据前三，此外还有一名埃及选手跻身前十。

埃及壁球总会在其网站上庆祝将这项运动被纳入奥运赛项。

然而，总会主席哈利法（Khalifa）指出这项任务并不轻松，“这一决定只是使壁球在2028年成为奥运会比赛项目，之后须再评估它能否继续作为奥运项目。因此，壁球必须成功参赛，并证明其存在意义。然后，我们等待2028年奥运会后的新决定。我们自然希望获得不止一枚金牌。这一决定也肯定会提高其他国家对这项运动的兴趣。如果我们认为自己一定能在奥运会上获得金牌，那就大错特错了。我们必须做好充分准备，尽力取得最佳成绩。”