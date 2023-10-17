世界杯外围赛淘汰关岛 雄狮下一战对阵韩国

2026年世界杯亚洲区外围赛次回合比赛，“雄狮”新加坡男子足球国家队星期二（10月17日）客场1比0小胜关岛，以总比分3比1晋级小组赛。雄狮下一战将做客韩国。

雄狮世界排名第157位，略优于排名第201位的关岛。比赛第81分钟，雄狮前锋沙瓦·安华（Shawal Anuar）接到队友伊克巴尔·胡赛因（Iqbal Hussain）的传球，攻入全场唯一进球。

加上首回合雄狮在主场以2比1取胜，我国以3比1的总比分晋级2026年世界杯亚洲区小组赛。同组的球队包括韩国、中国和泰国。

主帅西谷隆之赛后评价说：“关岛实力不俗，他们在上半场给我们制造了不少威胁，我们也做出了应对。我们的球员非常努力，很高兴看到他们在场上倾尽所有。”

即便首回合比赛已经取得了2比1的领先优势，雄狮在次回合的比赛中依然毫无保留。主帅西谷隆之称，征战本场比赛前，球队的目标依然是拿下这场比赛，而不是和局。

接下来，雄狮将于2023年11月21日、2024年3月21日和6月6日在主场迎战泰国、中国和韩国，并于2023年11月16日、2024年3月26日和6月11日在客场挑战韩国、中国和泰国。

这也意味着本地球迷有机会在明年6月，再次见到效力于托特纳姆热刺（Tottenham）的韩国籍球员孙兴慜前来参赛。