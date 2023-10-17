叶品秀孙锦雯项目被取消无法出战 我国31健儿出征亚残运

新加坡游泳残奥冠军叶品秀和队友孙锦雯参加的项目被取消，因此我国这次只派出31名健儿角逐杭州第4届亚残运会。其中，有16名健儿是亚残运新兵。

原本会有33名运动员出战，但在9月底时叶品秀和孙锦雯被告知她们所参加的项目级别因参赛人数不足而被取消，她们两人无法成行。亚残会团长连清秀星期二（10月17日）在樟宜机场受访时表示，少了她们两人对新加坡队来说是损失。

“叶品秀和孙锦雯没参加是因为她们的项目被取消了，这非常遗憾，对新加坡队来说是损失。运动员都感到很失望，她们肯定是想代表新加坡参赛的。”

对于来临的比赛，连清秀不会为运动员设下奖牌目标，只希望他们能展示最好的自己。“我们有很多首次参赛的新兵，希望可以做到最好。我不会设下奖牌目标，但希望可以带奖牌回来。”

杭州亚残运会将于本星期天（22日）开幕，新加坡会派出31名选手角逐九项运动，比上届赛事少了一个项目。

我国在五年前的亚残运派出44人角逐，在游泳、保龄球、硬地滚球和脚踏车四项运动中带回了三金二银五铜。

亚残运是巴黎残奥会重要一站

本届赛事，被寄予夺牌希望的是在今年柬埔寨亚细安残运会夺得金牌的泳手黄智伟和孙锦光，铅球选手迪罗伊和硬地滚球选手陈仪婷等运动员。

陈仪婷目前世界排名第二，她最近在巴西的比赛中打败了世界第一。她希望可以在杭州亚残运取得前三名成绩，并锁定巴黎残奥会参赛资格。

亚残运是巴黎残奥会硬地滚球项目中的其中一站积分赛，若陈仪婷能在本站有良好的发挥，就能巩固她的世界排名，从而搭上巴黎残奥会列车。对此，她和搭档都信心满满地说：“我们很有信心，我们已经准备好了。”

在新兵超过半数的情况下，35岁的羽毛球选手郑伟铭踏上个人第四次亚残运之旅，他说：“上次在雅加达亚残运我打进八强，我的目标是取得比上届更好的成绩。”

郑伟铭志在参加巴黎残奥会，因此杭州亚残运对他而言是非常重要的一站，他能在这项比赛取得不俗成绩，获得足够多的积分提升排名。

Hangzhou, we are ready! 💪🏼 Thank you Minister Edwin Tong, family, friends and supporters for your well wishes! @teamsingapore @ag2022official #SGParalympics #OneTeamOneDream Posted by Singapore National Paralympic Council on Tuesday, October 17, 2023

当天到机场为新加坡团队践行的嘉宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，据悉他会在下周四（26日）飞往中国支持新加坡团队。

他在现场对我国健儿说：“你们努力训练然后代表新加坡参赛，我相信你们会在那里拥有一段美好的时光。展示最好的自己固然重要，但更重要的是你们以新加坡运动员身份去享受这个过程。”