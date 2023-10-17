两局不敌戴资颖 杨佳敏止步丹麦赛首轮

现世界排名第21位的我国羽毛球选手杨佳敏星期二（10月17日）在丹麦羽毛球公开赛女单比赛中，首轮0比2不敌世界排名第四的台湾名将戴资颖。

佳敏不是种子选手，所以在签位上有相当大的概率首轮遇强手。两人此前交手三次，杨佳敏均以0比2落败，其中包括近年的两次，即去年6月的印度尼西亚公开赛和今年4月的迪拜亚锦赛。

第一局，戴资颖快速进入状态，前后拉开、左右拉开，削弱了杨佳敏的回球力度，同时让她不得不跑动更多。戴资颖开局即以5比0领先。而后杨佳敏以杀球反击，戴资颖则加强落点控制，两人比分交替上升。戴资颖先拿到11分后，仍然越打越有力，这也一度导致她回球出界增多，杨佳敏则抓住机会，将比分追至9比11。

戴资颖调整后， 通过有效的杀球、接杀，以及追身球和主动钩球，掌握控球权和节奏的主动，而杨佳敏下网逐渐增多。戴资颖以21比11先下一城。

戴资颖重复球迫使杨佳敏失误增多

第二局，杨佳敏开局状态不错，获得领先，而戴资颖想延续第一局的进攻，也随之出界增多。随后戴资颖尝试控制落点，在杀球的同时确保有力而精准，加上更合理的站位，让杨佳敏在衔接上有些来不及。随后杨佳敏尝试变化，前后拉开对方，让对方再次出界增多。两人战至12平。

戴资颖通过重复球迫使杨佳敏失误增多，也多用吊球和钩球。而杨佳敏则抓住对方杀球角度把控的失误，拉开对手和变换节奏，并增强对于对方重复球的应对。虽然站位和跑动不及对方，杨佳敏仍坚强积极地回球，并考虑应对策略。两人又战至17、18平。关键分，戴资颖率先把握机会拿到赛点，而杨佳敏迎难而上。20平后，戴资颖放网前球，加上更全面的技术，以22比20拿下第二局，同时以大比分2比0战胜杨佳敏。