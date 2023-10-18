力克奈良冈功大 骆建佑：这场胜利提升信心与士气

薛渤杨

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发布 / 2023年10月18日 4:01 PM
我国羽毛球好手骆建佑在丹麦羽毛球公开赛逆转险胜日本好手奈良冈功大晋级。（路透社）
我国羽毛球好手骆建佑在丹麦羽毛球公开赛逆转险胜日本好手奈良冈功大晋级。（路透社）

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骆建佑认为，这一场胜利对提升信心和士气很重要。下一轮他将对垒丹麦好手安东森。

骆建佑在本地时间星期三（10月18日）凌晨的丹麦羽毛球公开赛（超级750赛）2比1战胜日本好手奈良冈功大，挺进男单16强。骆建佑赛后称这场胜利对建立信心非常重要。

三局比分为19比21、21比6和21比19，比赛耗时1小时20分钟。

骆建佑现世界排名第九，奈良冈功大排名第三。首局比赛，骆建佑一度取得14比8的领先优势，但随后被奈良冈功大翻盘。次局骆建佑不敢怠慢，以21比6攻下一城。决胜局，骆建佑在10比15落后的情况下实现反超，最终拿下胜利。

随着本场比赛的胜利，骆建佑也将两人的交手记录改写为四胜零负。

骆建佑在赛后接受《海峡时报》采访时说：“这场胜利对我的信心和士气很重要，鉴于我目前的状态，任何胜利都是一项成就。”

虽然骆建佑在亚洲锦标赛和韩国公开赛上都打进了决赛，但在2023年世界羽联世界巡回赛的13项比赛中，他共五次遭遇一轮游，世界前10的地位也变得岌岌可危。

骆建佑下一轮将对垒丹麦好手安东森，后者稍早前以21比18和21比13击退爱尔兰球员阮日。

女单方面，我国女将杨佳敏11比21和20比22不敌台湾一姐戴资颖，止步首轮。

对于骆建佑本场比赛的表现，我国羽毛球国家队单打主教练何殷聪赛后评价道：“他打得很冷静，对击球的选择控制得很好，势头也很好。整场比赛表现得很沉稳。”

从杭州亚运会回来后，骆建佑仅有一周左右的训练时间，何殷聪表示，训练团队正在积极帮助骆建佑做一些细节上的提升。

“至于杨佳敏，她第二局打得很好，面对一个强大的对手，她适应得很快。她在一些方面做得很好，主动改变节奏，给对手施加压力，我们将努力在这些优势上取得更好的稳定性。”

首日比赛出现退赛潮

值得一提的是，丹麦羽毛球公开赛的首日比赛出现退赛潮，香港的伍家朗、中国的高昉洁、亚运会男双金牌组合印度的兰吉雷蒂／谢提，以及美国女双宝拉／劳伦都在首日退赛。

与此同时，在比赛开打前也有不少名将退赛，除了在杭州亚运会中受伤的安洗莹（韩国）、山口茜（日本）等人外，韩国女双世界排名第二的白荷娜／李绍希、世界第三的金昭映／孔熙容、韩国男双崔率圭／金元昊，以及印度尼西亚女双阿布丽雅妮／茜蒂法蒂雅等也都在赛前选择退赛。

这也直接导致原定的赛程出现变化，马来西亚好手李梓嘉首轮原本将对阵印度小将普里扬舒，但随着后者的退赛，获得替补资格的比利时球员卡拉吉将顶替出战。中国男双组合何济霆／任翔宇和女双组合刘圣书／谭宁也都因对手首圈退赛，而直接晋级16强。

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