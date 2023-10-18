力克奈良冈功大 骆建佑：这场胜利提升信心与士气

骆建佑认为，这一场胜利对提升信心和士气很重要。下一轮他将对垒丹麦好手安东森。

骆建佑在本地时间星期三（10月18日）凌晨的丹麦羽毛球公开赛（超级750赛）2比1战胜日本好手奈良冈功大，挺进男单16强。骆建佑赛后称这场胜利对建立信心非常重要。

三局比分为19比21、21比6和21比19，比赛耗时1小时20分钟。

骆建佑现世界排名第九，奈良冈功大排名第三。首局比赛，骆建佑一度取得14比8的领先优势，但随后被奈良冈功大翻盘。次局骆建佑不敢怠慢，以21比6攻下一城。决胜局，骆建佑在10比15落后的情况下实现反超，最终拿下胜利。

随着本场比赛的胜利，骆建佑也将两人的交手记录改写为四胜零负。

骆建佑在赛后接受《海峡时报》采访时说：“这场胜利对我的信心和士气很重要，鉴于我目前的状态，任何胜利都是一项成就。”

虽然骆建佑在亚洲锦标赛和韩国公开赛上都打进了决赛，但在2023年世界羽联世界巡回赛的13项比赛中，他共五次遭遇一轮游，世界前10的地位也变得岌岌可危。

骆建佑下一轮将对垒丹麦好手安东森，后者稍早前以21比18和21比13击退爱尔兰球员阮日。

女单方面，我国女将杨佳敏11比21和20比22不敌台湾一姐戴资颖，止步首轮。

对于骆建佑本场比赛的表现，我国羽毛球国家队单打主教练何殷聪赛后评价道：“他打得很冷静，对击球的选择控制得很好，势头也很好。整场比赛表现得很沉稳。”

从杭州亚运会回来后，骆建佑仅有一周左右的训练时间，何殷聪表示，训练团队正在积极帮助骆建佑做一些细节上的提升。

“至于杨佳敏，她第二局打得很好，面对一个强大的对手，她适应得很快。她在一些方面做得很好，主动改变节奏，给对手施加压力，我们将努力在这些优势上取得更好的稳定性。”

首日比赛出现退赛潮

值得一提的是，丹麦羽毛球公开赛的首日比赛出现退赛潮，香港的伍家朗、中国的高昉洁、亚运会男双金牌组合印度的兰吉雷蒂／谢提，以及美国女双宝拉／劳伦都在首日退赛。

与此同时，在比赛开打前也有不少名将退赛，除了在杭州亚运会中受伤的安洗莹（韩国）、山口茜（日本）等人外，韩国女双世界排名第二的白荷娜／李绍希、世界第三的金昭映／孔熙容、韩国男双崔率圭／金元昊，以及印度尼西亚女双阿布丽雅妮／茜蒂法蒂雅等也都在赛前选择退赛。

这也直接导致原定的赛程出现变化，马来西亚好手李梓嘉首轮原本将对阵印度小将普里扬舒，但随着后者的退赛，获得替补资格的比利时球员卡拉吉将顶替出战。中国男双组合何济霆／任翔宇和女双组合刘圣书／谭宁也都因对手首圈退赛，而直接晋级16强。