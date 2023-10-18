贝灵厄姆和凯恩表现佳 英格兰挫意大利获欧锦赛正赛资格

（伦敦综合电）凭借前锋凯恩（Kane）和中场贝灵厄姆（Bellingham）的精彩表现，英格兰星期三（10月18日）凌晨在欧洲足球锦标赛外围赛以3比1逆转战胜意大利，锁定欧锦赛正赛资格。

虽然主场作战的英格兰在第15分钟被意大利前锋斯卡马卡（Scamacca）率先破门，但贝灵厄姆过后和凯恩踢出漂亮配合，突入禁区后被对手铲倒，为英格兰赢得罚球。凯恩轻而易举扳平比分。

第57分钟，贝灵厄姆再助攻拉什福德（Rashford）进球。凯恩20分钟后攻门得手锁定胜局，让英格兰本次外围赛双杀意大利，报了两年前在欧锦赛决赛输给意大利的一箭之仇。

拉什福德（左）进球后，和队友击掌。（法新社）

贝灵厄姆成全场最佳 索思盖特：他是球队催化剂

20岁的贝灵厄姆压倒凯恩成为全场最佳球员。作为中场发电机的他，本赛季状态出色，13场比赛中为皇家马德里（Real Madrid）和英格兰进了11球，贡献五个助攻，赢得其中九场比赛的最佳球员殊荣。

英格兰主帅索思盖特（Southgate）称赞贝灵厄姆是球队的“催化剂”。“他在这个年龄能有如此强大的心理素质，实在很棒。他在这么年轻时就带来如此大的影响力，展现成熟气质，也能保持谦逊风度，我们很幸运能有他。”

索思盖特也称赞队长凯恩说：“我们可能把他的进球视为理所当然，这有点危险。我们已经拥有他一段时间了，他的价值很容易被低估，但他是一名顶级球员，他的全面发挥、对付中后卫的方式、视野和传球都是绝佳的。”

英格兰在六场比赛后以五胜一平不败战绩得16分，排名小组第一，提前两轮晋级。欧锦赛冠军意大利输球后排名被乌克兰反超，跌落第三，落后多赛一场的乌克兰三分，有要通过附加赛争夺正赛资格的风险。他们接下来必须全力拿下北马其顿，并在最后一轮火拼乌克兰。

赛前各队为遇难瑞典球迷默哀

英格兰和意大利球员赛前进行一分钟默哀仪式。（法新社）

由于比赛前一天发生了两名瑞典球迷在比利时遇枪击丧命，另一名瑞典人重伤的悲剧，及近期以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯爆发的冲突，同日所有的欧锦赛外围赛赛前都举行了一分钟默哀仪式。

瑞典球员和球迷星期二（17日）纷纷带着忐忑的心情返国。瑞典足球协会安全主管弗雷德曼同日提醒球迷，未来出国观赛不应身穿瑞典球衣。瑞典国家体育联盟也提醒人们出国观赛应采取预防措施。