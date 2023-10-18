世杯外围赛：梅西梅开二度 内马尔受伤离场

“球王”梅西的两个进球助阿根廷在经过四轮比赛后，以12分领跑世界杯外围赛南美洲区积分榜，乌拉圭、巴西和委内瑞拉则同积七分。

（利马路透电）南美足球双雄一喜一悲，梅西（Messi）梅开二度，帮助阿根廷在世界杯南美洲区外围赛以2比0战胜秘鲁。反观巴西则0比2输给乌拉圭，内马尔（Neymar）重伤落泪。

尽管最近这几周梅西因肌肉问题缺席不少比赛，但他还是入围了阿根廷的大名单。他在上星期五（10月13日）一球小胜巴拉圭的比赛中替补出场，在星期三（18日）的比赛则首发上阵。

36岁的梅西表现神勇，包办了球队当天的两个进球。第32分钟，梅西接过队友冈萨雷斯（Gonzalez）的助攻首开纪录，10分钟后，他接过费尔南德斯（Fernandez）的妙传梅开二度。

梅西原本有望在这场比赛实现帽子戏法，但他在第59分钟的进球被视频助理裁判（VAR）判定越位无效。尽管如此，能在世界杯外围赛梅开二度，让梅西的进球数来到31个，独自领跑南美洲区外围赛射脚榜，比排名次席的苏亚雷斯（Suarez）多出两球。

对此，梅西说：“这支球队太棒了，每次我们比赛的表现都非常接近历史最佳。在比赛层面上，我认为我们已经成长了。赢得世界杯冠军后，我们很自信，很松弛，更加团结和坚定。我希望我们能继续成长。”

梅西将在2026年世界杯前退役，阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）说其他球员和梅西有着相同的想法。

他说：“球队非常了解梅西，这让他感到非常舒服。我希望他尽可能地上场，因为大家都很高兴能看到他出现在场上。”

此役战罢，豪取四连胜的阿根廷领跑南美洲区积分榜，乌拉圭则反超巴西升至第二，巴西排名第三。阿根廷以12分占据榜首之位，乌拉圭、巴西和委内瑞拉同积七分。

巴西0比2不敌乌拉圭

“桑巴军团”巴西在星期三进行的比赛中遭遇惨痛的失利，0比2不敌乌拉圭，球星内马尔也因膝盖严重受伤被迫离场。

巴西球星内马尔受伤后被担架抬下场。（法新社）

乌拉圭前锋努涅斯（Nunez）头球破门首开纪录，巴西射脚内马尔两分钟后与德拉克鲁斯（De la Cruz）争球时受伤。内马尔经过几分钟的治疗后，被担架抬离球场，他当时流下了眼泪。

巴西足总消息人士称，内马尔左膝严重扭伤，他将接受检查，以确定韧带是否有损伤。巴西队长卡塞米罗（Casemiro）说：“我们希望他的伤势不是很严重。他对我们来说是一名重要的球员，我们非常喜欢他。他一直饱受伤病折磨，当他开始加速时，他又受伤了。”

乌拉圭在下半场凭借德拉克鲁斯的进球扩大领先优势，最终以2比0结束比赛。这是乌拉圭自2001年以来，首次战胜巴西。