尤文中场法吉奥利因赌球遭禁赛七个月

（米兰综合电）尤文图斯（Juventus）中场法吉奥利（Fagioli）由于涉嫌赌球，星期二（10月17日）遭到意大利足总禁赛七个月，这意味着他本赛季几乎报销。

意大利足总发声明称，法吉奥利在认罪并进行认罪协商后，因赌球而被禁赛，下注球赛向来是职业足球员被严禁的活动。

意大利足总说，法吉奥利的官方禁赛期为12个月，但其中五个月已被改为治疗计划，以协助他戒掉赌瘾。

根据意大利足总提出的计划内容，22岁的法吉奥利必须“在五个月内参加业余体育协会、当地足球总会和赌博成瘾康复中心举行的至少10场公开会议”。

意大利足总补充说，法吉奥利如果不遵守该计划，认罪协商将被终止，并会受到进一步的纪律处分。

5月中旬才能代表尤文上场

自从去年租借到克雷莫内塞（Cremonese）后回到尤文图斯以来，法吉奥利表现亮眼，为意大利国家队出场过一次。被禁赛后，他要到5月中旬才能代表尤文上场，到时本赛季只剩下两场比赛。

值得一提的是，尤文图斯的法国球星波格巴（Pogba）因为被验出服食禁药睾酮（testosterone），暂时被禁赛，最严重可被禁赛长达四年。法吉奥利如果没有与意大利足总纪律当局达成认罪协商，并表明正在积极采取行动克服赌博成瘾，可能会被禁赛长达三年。