我国史上第一人 墨士廉入围世界帆船年度男选手奖

我国水翼风筝板世界冠军墨士廉入围2023年世界帆船联合会年度男选手奖项。这是我国历来首次有选手入围这个年度奖项。

世界帆船联合会星期二（10月17日）公布年度男女选手、最佳团队等奖项的入围名单。近期不断夺冠的17岁小将墨士廉成为自1994年奖项首次设立以来，我国首名入选的选手。

目前正前往克罗地亚参加集训营的墨士廉说：“我对得到提名感到惊讶和感谢，特别要感谢许多在我的运动生涯中帮助我的人。如果这能为新加坡的水翼风筝板和帆船运动带来认可，对我来说意义重大。”

墨士廉今年战绩辉煌，拿到了世界杯系列赛总冠军、世青赛三连冠、成人世锦赛冠军、我国杭州亚运会首枚金牌，并在过去两个周末的世界系列赛奥地利站和意大利站夺冠。在参加世锦赛的过程中，他为我国拿到了明年巴黎奥运的参赛资格，也在今年的巴黎奥运测试赛中拿到铜牌。

与三劲敌争奖项 公众可上网投票

和墨士廉一同竞争最佳男选手头衔的有三人和组合。他们分别是曾两夺这个奖项、今年带领澳大利亚拿下国际帆船大奖赛三连冠的斯林斯比（Slingsby），今年在世锦赛完成49人级（49er）项目三连冠的荷兰双人组合兰布里克斯（Lambriex）和范德维尔肯（van de Werken），以及今年世界环球帆船赛夺冠队11小时帆船队（11th Hour Racing Team）船长恩莱特（Enright）。

值得一提的是，恩莱特和斯林斯比的队伍，也和兰布里克斯及范德维尔肯一同入围年度团队奖。

新加坡帆船总会会长徐旺仁医生说，这项提名是帆船界最高荣誉之一，犹如在足坛获得金球奖提名一样。“提名是对墨士廉在精英帆船界中持续有出色表现的认可，也体现了他在水翼风筝板项目中的影响力。”

公众可以从即日起到10月30日，到颁奖礼网站sailing.org/world-sailing-awards-2023投票。颁奖典礼将在本地时间11月15日凌晨2时在西班牙的马拉加举行。