台湾周天成再挫印尼佐纳丹 进丹麦羽毛球公开赛次圈

来自印度尼西亚的佐纳丹星期三（10月18日）止步丹麦羽毛球公开赛（超级750赛）首圈，他被台湾好手周天成直落两局击败，是当天出局的男单球员中世界排名最高的。

赛会五号种子佐纳丹和周天成职业生涯最高排名都是第二位，但33岁的周天成这两年状态起伏大，所以目前排名第13位，得在首圈就与实力不俗的佐纳丹（世界第七）交手。

首局，佐纳丹牢牢掌控场上局势，并将比分拉开至15比10。但周天成表现非常顽强，追至15比15后，胜利的天平倒向他那边，台湾球员以21比17先下一城。

次局，佐纳丹战至3比3后无法给周天成造成任何威胁，后者一路领先，最终以21比12拿下晋级资格。整场比赛用时40分钟。

周天成战佐纳丹交手记录 改写至六胜八负

这两名球员自2015年首次交手开始，佐纳丹对周天成算是赢多输少的。这是他们的第14次交手，周天成自本月初的杭州亚运会后连续战胜佐纳丹，将交手记录改写至六胜八负。

周天成的次圈对手是日本球员西本拳太，后者较早时以20比22、21比11、21比17逆转战胜中国的赵俊鹏。

在另一场比赛中，来自马来西亚的黄智勇遭中国球员陆光祖复仇成功，后者以21比18、21比11胜出，挺进次圈。

黄智勇与陆光祖在上周的芬兰北极公开赛（超级500赛）刚交过手，当时黄智勇在八强赛获胜，并最终获得亚军。

陆光祖此役完成复仇后，也将两人的交手记录拉开至三胜一负。他接下来将与印尼的金廷争夺复赛资格。

SPOTV会在星期四（19日）下午3时继续直播本届丹麦公开赛。