度假陪家人 梅西冬休不外借

（迈阿密综合电）针对关于将在冬休期间外借到外国球会，迈阿密国际（Inter Miami）的阿根廷球星梅西（Messi）明确否定该报道，表示这个休假时间将在家里陪伴家人。

虽然在今年1月离开法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG），转投水平较低的美国大联盟足球队迈阿密国际，梅西曝光率并没有因此减低，反而在美国掀起一股梅西浪潮与足球热。

加入迈阿密国际后，梅西在五场常规大联盟比赛（其中三场首发）取得了一个进球与作出两次助攻，在代表球队的13场各项比赛则取得11个进球与八次助攻。

在迈阿密国际无缘季后赛后，关于他将在冬休期被外借的传闻开始浮现，有报道称他或将外借到沙特联赛球队，也有报道说他会外借到之前所效力的西甲豪门巴塞罗那（Barcelona），不过对于梅西而言，他现在只关注星期六（10月21日）对垒夏洛特（Charlotte FC）的赛季最后一场比赛。

梅西在阿根廷2比0击败秘鲁的世界杯南美洲区外围赛后说：“我会继续训练，会在接下来的比赛上阵，然后希望在11月时以最佳的状态回到国家队。”

12月在阿根廷度假 1月回迈阿密季前训练

“这之后我会在阿根廷享受我的假期。这是我第一次在12月拥有长假，能以平和的心态和家人共处。1月份的时候我会回到迈阿密进行季前训练，一如既往地为新赛季做最好的准备，一切重新开始。”

世界杯冠军阿根廷在11月有对垒乌拉圭与巴西的两场关键外围赛，如果迈阿密国际踢入季后赛，或踢入美国大联盟杯赛决赛，梅西的11月赛程将会非常紧密。