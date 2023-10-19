利物浦球星萨拉赫吁为加沙提供人道援助

（利物浦法新电）“红军”利物浦球星萨拉赫（Salah）星期三（10月18日），呼吁为加沙平民提供人道援助，盼结束以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的冲突。

大约两周前，哈马斯武装分子袭击以色列社区和军事哨所，造成1400人死亡，而加沙地区实际上一直被封锁，目前加沙平民面临严重的物资短缺。

星期二（17日）， 加沙地带一家医院遭到袭击造成数百人伤亡，哈马斯将攻击行动归咎于以色列，但以色列方面否认。

对此，目前效力于利物浦的埃及国家队长萨拉赫也发声，他在社交媒体说道：“在这种时候发声总是不容易的。有太多的暴力，太多的心碎和残酷。最近几周战争的升级是无法忍受的，所有的生命都很神圣，必须受到保护。许多家庭被破坏，暴行必须停止。”

萨拉赫曾随红军赢得欧洲冠军联赛和英超冠军，他也是阿拉伯地区最受欢迎的运动员之一。

美国总统拜登访问特拉维夫后，以色列方面允许援助经埃及进入加沙。

萨拉赫继续说：“现在清楚的是，必须立即允许人道主义援助进入加沙，因为那里的人生活在可怕的环境中。医院里的场景太恐怖了，加沙人民迫切需要食物、水和医疗用品。

“我呼吁世界各国的领导人团结起来，防止对无辜的人进一步屠杀，人性必须获胜。”