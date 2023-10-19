哈登缺席76人训练 美媒：“离队行动升级”开始

对哈登有意的洛杉矶快艇拒绝将曼恩纳入交易，让哈登目前难以离开费城76人。

执意要离队的费城76人（Philadelphia 76ers）篮球明星“大胡子”哈登（Harden）星期三（10月18日）无故缺席训练，球队料将给他机会解释缺席原因。但美国媒体称，这只是哈登“离队行动升级”的开始。

34岁的哈登今年年中执行了球员选项，并提出申请让球队将自己交易出去，但截至目前新赛季即将开打，他依然在76人阵中。

此前，他已经和76人篮球事务总裁莫雷（Morey）决裂，公开炮轰这名11年前将自己带到休斯敦火箭（Houston Rockets）的前火箭总经理是“骗子”。他因此被美国职业篮球赛（NBA）官方罚款10万美元（约10万3500新元）。上周他在访问中说，他与莫雷的关系已经无法修复。

76人主帅：哈登在不在都照常运作

尽管哈登还提到自己可以在76人对垒亚特兰大老鹰（Atlanta Hawks）的最后一场季前赛首次上场，但他缺席了球队星期三的训练。

76人新帅纳斯希望哈登仍能上阵来临对老鹰的比赛。（路透社）

虽然对哈登缺席“有些惊讶”，但76人主帅纳斯（Nurse）说：“如果他在，我们将照常运作；如果他不在，我们也照常运作。他最后一次跟我聊时，说他会准备好在星期五（本地时间星期六）上场比赛，我还是继续这么认为，我们将看看会怎样。”

76人的另一位球星恩比德（Embiid）则说，哈登可能因为临时有事才缺席，而他什么都不知道，主要会专注在自己身上，并远离这些讨论。

ESPN报道，哈登上星期天（15日）在纽约和76人开会及训练后，过去几天都在休斯敦。球队计划让他解释缺席训练的原因，才决定是否处罚他。

此前已连续两年换队 与快艇交易陷僵局

为了冲击个人的首座NBA总冠军，前年和去年都已有让火箭和布鲁克林网队（Brooklyn Nets）将自己交易出去经历的哈登再次下堂求去，一心希望被交易到洛杉矶快艇（LA Clippers）。尽管快艇对他有意，但在两队近日的谈判中，双方提出的交易筹码分歧很大。

据《竞技报》报道，76人希望从快艇得到一个非保护首轮签、一个首轮选秀互换权和快艇的主要轮换球员曼恩（Mann），来完成交易。

尽管不是绝对主力，但曼恩（14号）在洛杉矶快艇作用大，让球队不想放人。（法新社）

尽管27岁的曼恩上赛季场均只有8.8分，并非球队顶级战力，但他能打多个位置的万金油属性对快艇相当重要，属于非卖品，因此两队始终无法谈拢。

ESPN知名记者拉莫娜·谢尔本（Ramona Shelburne）说，与哈登关系密切的人告诉她，哈登缺席训练只是他要求离队“行动升级”的开始。

“他非常沮丧，对76人将他交易到快艇毫无进展感到非常生气。消息人士说‘别把他的好意视为软弱’，他（一开始）参加了球队的季前训练，尝试保持专业，但这些都只是为了给球队时间讨论交易。”