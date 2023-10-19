挥别大巴窑乒总大楼 乒总邀公众参与“难忘之旅”

位于大巴窑体育中心的新加坡乒乓球总会（STTA）总部大楼在落成21年后，随着体育中心即将关闭也会搬迁。乒总将于下星期六（10月28日）在总部大楼举办“难忘之旅”活动，邀请公众一起告别大楼，同时也借机会体验乒乓运动的乐趣。

为配合大巴窑综合发展项目的推展，拥有50年历史的大巴窑体育中心，包括体育场、游泳池，连同乒总的总部大楼都将在10月31日关闭。

图为乒总大楼的素描。（新加坡乒乓球总会提供）

自大楼于2002年落成以来，它承办了无数训练活动、比赛和人才培养项目，是国家队和青年队乒乓球员的成长乐园，也见证了他们取得的佳绩，并留下了许多珍贵的回忆。

为纪念乒坛中这一标志性建筑，乒总邀请公众参与乒总大楼“难忘之旅”活动。这个免费活动将于下星期六上午10时30分至下午2时30分在乒总大楼（297C Toa Payoh Lor 6, S319389）举行，届时公众能够进入大楼参观，也有机会与乒乓球运动员与国家队选手互动、切磋球技，并玩乒乓游戏。

乒总举办“难忘之旅”的目的是让社区公众欢聚一堂，一同追忆乒总大楼在培养运动员和培养运动员团队精神方面发挥的重要作用，让他们参观平日非公开的训练和比赛场地。乒总说，他们将在这个活动和公众分享大楼里头的故事和回忆，也借机会向大巴窑这座在许多人心中占据特殊位置的标志性建筑告别。