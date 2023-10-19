泳联为游泳俱乐部 提供更多训练设施培养人才

新加坡泳联星期四（10月19日）推出表现发展中心计划（Performance Development Centre），为本地游泳俱乐部提供更多训练设施，加强新加坡水上运动人才培养并优化课程设置。

华中国际学校是在该计划下与新加坡泳联合作的首所学校，双方签署了为期两年的谅解备忘录，本地游泳俱乐部AquaTech在这段期间可租用学校泳池集训，俱乐部也将分享内部训练计划，协助学校泳手参赛提升水平。

新加坡泳联秘书长吴多泉说：“我们希望与华中国际学校的合作能够开启新加坡水上运动的卓越新时代。随着这项计划的推出，我们不仅在人才培养和更大的游泳社群方面给予水上俱乐部更多训练机会，也确保我们最珍贵的资源之一的游泳池得到更好利用。”

配合这项计划的启动，杭州亚运会游泳男子50米蝶泳银牌得主张正伟星期四（10月19日）作客AquaTech游泳俱乐部，在华中国际学校游泳池指导学员训练，其他参与的游泳国手包括林乙暄和林峻纬。

AquaTech俱乐部成员和华中国际学校师生都对接下来的合作充满期待。（李冠卫摄）

俱乐部的学员主要有中学年纪的少年人，也有少数成年人。这堂训练课，学员们先游热身，后进行了蛙泳和蝶泳的转身训练。对于有动作不足的学员，张正伟会指出问题，指导如何在肢体幅度和动作上改进。他也提到了如果能良好地利用触壁、转身和推动，就可以将速度优化。

我国泳手张正伟（中）星期四在华中国际学校泳池指导AquaTech游泳俱乐部学员。（李冠卫摄）

张正伟：开心赢得银牌 俱乐部训练课帮助练好基本功

谈及在亚运会夺得银牌的感受，张正伟对《联合早报》说：“在五年前的亚运会上，我没能进入决赛，那之后我非常努力地训练，才让我能拿下这枚银牌。去年底肘韧带受的伤，让我这个赛季很艰难。我很开心能代表新加坡参赛并为新加坡游泳队赢得这枚奖牌。”

星期四的俱乐部训练课指导活动对张正伟来说也有特别的意义。“在我进入国家训练中心之前，在我2017年获得第一枚东南亚运动会金牌之前，我只在AquaTech游泳俱乐部训练过。那些训练帮我练好基本功，让我得以在后来进一步提高游泳水平。所以并不是说在国家训练中心训练就一定好过在俱乐部训练。”

巴黎奥运会资格将主要于明年3月确定，而明年2月在多哈进行的泳联世锦赛也是重要的一环。张正伟表示接下来的训练计划主要针对巴黎奥运会参赛资格。

张正伟在刚刚过去的杭州亚运会上，在男子50米蝶泳决赛以22秒34的成绩收获银牌。