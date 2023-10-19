直落两局击败安东森 骆建佑晋级丹麦公开赛八强

我国羽将骆建佑和许永凯／陈薇涵分别在丹麦公开赛和阿布扎比大师赛报捷，前者战胜主场作战的安东森晋级，后者则拿下印度组合闯入八强 。

新加坡头号男单骆建佑星期四（10月19日）在丹麦羽毛球公开赛（超级750赛）2比0战胜丹麦球员安东森，晋级复赛，下一场将挑战上届冠军石宇奇。

世界第九的骆建佑和世界第10的安东森的较量是当天的焦点战之一，他们在交锋记录上以2胜2负打成平手。此役进行第五次巡回赛对决，两人打得非常胶着，首局战得难分难解。

保持着快节奏的骆建佑在后场进攻落点精准，失误也不多。局间休息回来后，他拉开比分差距，最终以21比19先下一城。

次局，骆建佑打出5比1的梦幻开局后，顽强的安东森将比分咬至14比14。安东森之后越打越急躁，骆建佑连得三分再度拉开差距，以21比19胜出。

骆建佑星期五（20日）的对手是上届冠军、中国好手石宇奇。

此外，男单夺冠呼声最高的世界第一球员安赛龙因左脚疼痛退赛，他的对手李梓嘉（马来西亚）不战而胜，闯入八强之林。

世界第11的李梓嘉接下来将对战日本球员西本拳太，后者以10比21、21比19、21比14逆转台湾球员周天成。

安赛龙最后一次也是唯一一次在丹麦公开赛夺冠是2021年，他去年在复赛被我国羽将骆建佑击败。

辛杜今年首闯750赛复赛

截至晚上11时，除了已退赛的女单头两号种子安洗莹（韩国）和山口茜（日本），当天出局的女单中排名最高的是七号种子玛丽斯卡（印度尼西亚）。

印度名将辛杜今年第一次闯进超级750赛级别的八强。（路透社）

世界第七的玛丽斯卡的次圈对手是前世界冠军、印度名将辛杜，后者先衰后盛，以18比21、21比15、21比13胜出，取得复赛资格。

世界第12的辛杜似乎已过巅峰期，今年多次一轮游导致世界排名下滑，因此在许多公开赛开始阶段就得碰上实力不俗的球员。能在本站比赛战胜近来状态不俗的玛丽斯卡，她或许能打进个人本赛季首个750等级的四强。

在今年已结束的三个750等级的巡回赛中，辛杜全都止步首圈。她在丹麦站的复赛对手是非种子球员素尼达，在交手记录上以3胜2负稍微占上风。

SPOTV会在本地时间星期五（20日）傍晚6时直播本届丹麦公开赛复赛。

我国混双进阿布扎比站八强

另一方面，我国头号混双组合许永凯／陈薇涵则在阿联酋迎战各路好手。许永凯／陈薇涵是唯一参加阿布扎比大师赛（超级100赛）的新加坡组合，他们在第二圈以21比9、21比13打败印度组合科纳／克里希纳晋级复赛，整场比赛用时22分钟。

世界排名第28的许永凯／陈薇涵是赛会头号种子，他们接下来将与世界第66的德国组合席尔／弗兰齐斯卡争夺四强资格。