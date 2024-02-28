哈兰德五子登科德布吕纳四助攻 曼市足总杯痛宰卢顿

曼市最佳拍档哈兰德与德布吕纳再次发威，让曼市轻松挺进英格兰足总杯八强。

（卢顿路透电）哈兰德（Haaland）独进五球，其中四球是“丁丁”德布吕纳（De Bruyne）的助攻，让曼市（Manchester City）星期三（2月28日）凌晨在英格兰足总杯16强赛客场6比2痛宰卢顿（Luton），晋级八强。

和以往的高进球效率相比，哈兰德过去11场只进五球，不过他本场上半场就上演他在曼市的第八个帽子戏法。他在下半场再添两球，继去年3月在欧冠7比0痛宰莱比锡后，再次上演“五子登科”的戏码。他也是自曼联名宿贝斯特（Best）在1970年独进六球后，又一名在英足总杯进至少五球的顶级联赛球员。

哈兰德赛后将功劳与好搭档德布吕纳分享。哈兰德说：“德布吕纳很了不起，做的是他最擅长的事，和他一起比赛很愉快。我们都知道彼此要的是什么，一拍即合。我正接近自己的最佳状态，感觉不错，这是很美妙的感觉。”

德布吕纳在比赛中通过两次横传，以及两次直塞球，助攻哈兰德的首四个进球。后者在第三分钟就喧宾夺主，并在第18分钟和第40分钟攻门得手，完成帽子戏法。

卢顿一度扳回两球

克拉克（18号）一度为卢顿追回两球，不过最终功亏一篑。（法新社）

卢顿中场克拉克（Clark）过后连进两球。他在上半场结束前攻入一记世界波，以及在第52分钟把握住曼市防线的混乱再进一球，让卢顿看到追平比分的希望。不过，哈兰德在第55分钟和第58分钟迅速回敬两球，加上科瓦契奇（Kovacic）第72分钟远射破门，让曼市写下大胜。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“埃尔林（哈兰德）状态火热，凯文（德布吕纳）也是。他们之间的连接是完美的。埃尔林需要像凯文这样的队友，凯文也需要埃尔林这样的搭档。”

令这场大胜稍显遗憾的是，刚从腹股沟伤势痊愈的曼市大将格里利什（Grealish）本场复出后，又在上半场因同样的伤势被换下。本赛季屡受伤病困扰的他下场后显得沮丧，队友上前安慰他。

喜鹊点球战啄玫瑰 狐狸吞樱桃

同日另两场英超对英冠的比赛，两支英超球队一喜一悲。“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）在客场被英冠的“玫瑰”布莱克本（Blackburn）在正赛1比1踢和后，于点球大战4比3胜出。

喜鹊边锋戈登（Gordon）在第71分钟打破僵局，斯莫迪克斯（Szmodics）六分钟后帮助玫瑰扳平比分。喜鹊门将杜布拉夫卡（Dubravka）在点球战扑出斯莫迪克斯和玫瑰队长希亚姆（Hyam）的点球，让喜鹊晋级八强。

和前几圈踢和就要重赛不同，从16强赛开始，一旦双方踢和就直接以加时赛或点球战分胜负。

力争在降级一个赛季后立刻重返英超的英冠领头羊“狐狸”莱斯特（Leicester），同样在客场经过加时赛奏凯。19岁边锋法塔武（Fatawu）在第105分钟左脚远射直挂球门死角，帮助球队1比0险胜英超队“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth）。