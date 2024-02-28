蓝军输球被封“亿万英镑软蛋” 波帅：球员需时间融合

（伦敦法新电）切尔西（Chelsea）在英格兰联赛杯决赛败给利物浦（Liverpool）后，球员被封为“亿万英镑软蛋”，主帅波切蒂诺（Pochettino）反驳说这个抨击“不公平”也让人“懊恼”。

在英国时间星期天（2月25日）下午的英联赛杯决赛中0比1不敌利物浦后，“蓝军”切尔西球员被曼联名宿加里·内维尔（Gary Neville）称为一帮“蓝色的亿万英镑软蛋”。担任天空体育球评的内维尔是在切尔西加时赛表现平庸，让二线小将领军的利物浦进球制胜后，向蓝军猛烈开炮。

尽管自英国富豪伯利（Boehly）为首的财团于2022年收购切尔西以来，花费超过10亿英镑（约17亿新元）招兵买马，但这家西伦敦球会在过去两个赛季中的成绩却退步。

波切蒂诺拒绝接受内维尔的批评，他星期二（27日）告诉记者：“问题是当人们在八个月后还是在谈论这个10亿英镑时，这让人很烦恼。我觉得这有点不公平。新老板带着正确的意图到来，他们想要建立一些与过去不同的东西。”

球队会逐渐达到最佳状态

波切蒂诺补充道：“对我来说，球员们拥有惊人的素质，他们只需要时间。对我来说这不是借口，因为我是否留任并不取决于我。我认为我们正在做一份了不起的工作。”

目前在英超排名第11的切尔西，本赛季已有好几次被沮丧的主场球迷嘘声相待。尽管如此，波切蒂诺认为，球队会逐渐达到最佳状态。“也许我们（现在）看不到很好的结果。但我认为随着时间的推移，我们会拥有一支了不起的球队。”

他说：“我们年轻，我们在学习。在这里工作多年的人们都说他们开始感受到球会的不同。但不幸的是，我们无法用分数来表达，这种进程总是需要时间的。”