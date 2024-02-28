斯特鲁斯进后场超远三分球 骑士反绝杀小牛

（克利夫兰综合电）凭借前锋斯特鲁斯（Strus）最后时刻的超远三分球绝杀，克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）星期三（2月28日）在美国职业篮球联赛（NBA），主场121比119险胜达拉斯小牛（Dallas Mavericks）。

本场比赛双方比分一直处于胶着状态，比赛最后时刻，小牛控卫东契奇（Doncic）助攻前锋华盛顿（Washington）上篮命中，将比分反超至119比118。在只有2.6秒进攻时间的情况下，斯特鲁斯不得不从后场出手超远三分，完成神奇绝杀。

斯特鲁斯此役12投七中，得到21分、四个篮板和四次助攻数据，其中第四节他三分球五投全中，得到15分。斯特鲁斯在赛后表示，从球离手的那一刻起，他就知道这球会进：“最后五次出手感觉都相当不错。我感觉找到了一种节奏，这很奇妙。每次我出手投篮的时候，我都觉得球要进了，而且球也确实进了。最后一次出手也有相同感觉。”

展现出自己大心脏的一面，斯特鲁斯也赢得了主帅的高度评价。骑士主帅比克斯塔夫（Bickerstaff）赛后称赞说：“斯特鲁斯打球的决心、永不放弃的精神和态度，这些每天都在激励着团队。”

“东欧”两人空砍75分

小牛方面，东契奇和欧文（Irving）已经担负起了球队领袖职责，但骑士天降奇兵，两人空砍75分。

欧文赛后说：“最后那两分钟对我们来说很紧张。这是我第一次被半场投篮绝杀比赛。你不可能立即将其抛之脑后，你是能感觉得到它，而且这肯定还有点刺痛。”