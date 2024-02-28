汇丰女子高球世锦赛周四开打 66人争桂冠

世界排名前20的球员中有15人将亮相本届汇丰女子高球世锦赛，韩国名将高真荣将力争三连冠。

今年是汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世界锦标赛在我国举办的第16届，尽管少了一些知名美国球员，但球星依旧不少，其中世界排名第四的中国好手殷若宁将首次亮相狮城。

这项比赛是亚洲重要赛事之一，今年共吸引66名球员参赛。比赛将从2月29日至3月3日在圣淘沙高尔夫球俱乐部举行。在过去的赛事冠军得主中，三名韩国名将高真荣、金孝周和申智爱都会亮相，其中世界排名第六的高真荣剑指三连冠。

66名球员中有17人将上演首秀，包括前世界第一殷若宁和上周在本田LPGA泰国赛获得亚军的瑞士女将阿尔巴纳·巴伦苏埃拉（Albane Valenzuela）。15岁高尔夫球小将陈星彤则将以我国独苗身份出战。

高真荣争取三连冠

28岁的高真荣是这项赛事唯一连续夺冠（2022年和2023年）的球员，也是第二位在这项赛事获得两冠的人，前辈朴仁妃曾在2015年和2017年夺得汇丰女子高球世锦赛锦标。若能实现三连冠，高真荣将成为历来第10位在同一赛事取得三连冠的女球员。

殷若宁（左起）、莉利娅、高真荣和世界第三的席琳出席赛前记者会，畅谈本届赛事目标。（汇丰女子高球世锦赛提供）

对于来临比赛的卫冕压力，这名世界前首号球员说：“没有压力。因为我知道自己是因为幸运才能在过去两届比赛连续夺冠。若我今年再赢，这将是伟大的，我会尽最大的努力。

“过去三年里，我有很多伤病。但这两年情况越来越好，很高兴现在没有受伤，可以打球了。”

世界排名第一的美国名将莉利娅·乌（Lilia Vu）也来新参赛。不过同样来自美国的科达姐妹花杰西卡·科达（Jessica Korda）和内莉·科达（Nelly Korda），以及世界第12的梅根·康（Megan Khang）都会缺阵。

世界第二的内莉去年在汇丰女子高球世锦赛排名第二，她上个月在LPGA启动锦标赛夺冠后暂时休息七周，到布拉格探望祖父母。

中国小将殷若宁首次亮相

中国小将殷若宁首次前来狮城参赛。（新华社）

作为汇丰青少年项目的毕业生，初次亮相狮城的殷若宁希望摆脱淡季的阴霾，重回胜轨。

21岁的她说：“小时候我是汇丰青少年的高尔夫球手，能参加汇丰女子世界锦标赛对我而言意义重大，感觉升级了。由于休赛期的缘故，球技还有些生疏，但我正在努力中，每天都在进步。”

在2020年转为职业球员后，殷若宁赢得了中国女子职业高尔夫球巡回赛资格赛，后来在2021年获得LPGA会员资格。去年6月，她斩获洛杉矶公开赛冠军，成为继冯珊珊之后第二位中国LPGA冠军。

殷若宁将这些成功归于汇丰青少年项目，称这个项目为她提供了更多比赛经验，也提高了她的水平。